كامل الباشا وركين سعد.. لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الثانية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الدولية من الفنان كامل الباشا، والمنتج والسيناريست محمد حفظي، والممثلة ركين سعد، والدكتورة ميرفت أبو عوف، وصانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.

كامل الباشا

ممثل فلسطيني في السينما والمسرح، ومخرج ومؤلف مسرحي ومنتج. بدأ مسيرته الفنية كممثل مسرحي في الثمانينات، وحقق احتفاءً نقدياً دولياً واسعاً في عام 2017 عندما فاز بـ كأس فولبي (Volpi Cup) كأفضل ممثل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 74، عن دوره "ياسر عبد الله سلامة" في فيلم "قضية رقم 23" (The Insult) للمخرج اللبناني زياد دويري.

شارك الباشا مؤخراً في دور "يوسف" ضمن مسلسل ديزني بلس (Disney+) الأصلي في المملكة المتحدة Culprits.

وتضم قائمة أعماله التلفزيونية البارزة المسلسل الأسترالي House of Gods، بالإضافة إلى المسلسلين المصريين الشهيرين "غرفة 207" و"دواعي سفر".

وبعيداً عن الشاشة الصغيرة، قدم مجموعة من الأفلام التي نالت استحساناً نقدياً وجوائز في مهرجانات حول العالم، منها: "حمزة"، "حظر تجول"، "وذكرنا وأنثانا"، وفيلم "برتقالة من يافا".

محمد حفظي

سيناريست ومنتج عمل في أكثر من 40 فيلمًا روائيًا تشمل عناوين عالمية حازت على استحسان كبير، مثل أفلام: «اشتباك» (2016)، «الشيخ جاكسون» (2017)، «الأقصر» (2020)، و«ريش» (2021).

شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات الدولية، بما في ذلك مهرجان صندانس السينمائي (Sundance) عام 2022، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الخامسة والسبعين.

واعتبارًا من دورته الأربعين وعلى مدار أربع سنوات متتالية، شغل حفظي منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أسس شركة «فيلم كلينك» عام 2005، التي تُعد الآن شركة رائدة في إنتاج الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شارك في تأسيس شركة «ميم للإبداع الفني» التي أنتجت مسلسل «ما وراء الطبيعة»، أول مسلسل مصري أصلي من إنتاج نتفليكس.

اُختير حفظي ضمن قائمة «30 من قادة المستقبل في إنتاج الأفلام» من قِبل مجلة (Screen International)، وهو عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) عن فرع المنتجين. وتقديرًا لمساهماته الكبيرة في المشهد السينمائي العربي، منحته فرنسا وسام الفنون والآداب من رتبة فارس.



ركين سعد

ممثلة أردنية.. بدأت التمثيل في عمر 10 سنوات في المسرح عندما كانت طالبة في مركز الفنون الأدائية التابع لمؤسسة الملك حسين ودرست الدراما من جامعة اكستر البريطانية.

وضعت راكين بصمة قوية في المحافل السينمائية الدولية منذ ظهورها الأول على الشاشة الكبيرة في فيلم "3000 ليلة" (2015) للمخرجة مي المصري، وهو العمل الذي نال احتفاءً نقدياً واسعاً في مهرجانات عالمية.

وتوسعت قائمة أعمالها السينمائية لتشمل أدواراً متميزة في أفلام متنوعة، منها فيلم الحركة والخيال "العارف"، والدراما المعاصرة "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

وعلى الشاشة الصغيرة، أصبحت راكين اسماً مألوفاً في العالم العربي وخارجه؛ كانت أول مشاركة لها في تجربة التمثيل في التلفزيون من خلال مسلسل بوابة القدس بعد أن تم ترشيحها من قِبل المخرج ألبير حداد ثم استكملت مسيرتها في الأعمال التليفزيونية التي تنوعت بين الدراما والكوميدي والبدوي.

حققت انتشاراً دولياً واسعاً من خلال دورها في مسلسل نتفليكس الشهير "مدرسة الروابي للبنات" (2021)، كما قدمت أداءً لافتاً في مسلسل "ريفو" ومسلسل الإثارة والجريمة "سفاح الجيزة". وكان أحدث ظهور لها في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "أب ولكن".

ميرفت أبو عوف

تشغل د. مرڤت أبوعوف منصب عميدة كلية الفنون البصرية والابداعية (أقسام الدراسات السينمائية وتقنيات الإعلام) بجامعة اسلسكا الأوربية كما شغلت العديد من المناصب العلمية والأكاديمية الأخرى

شغلت عدد كبير من المناصب داخل وزارة الثقافة لعل أهمها رئيس لجنة السينما بوزارة الثقافة ومركز استشاري لمجلس إدارة غرفة صناعة السينما بمصر

وشغلت العديد من المناصب الهامة الأخرى كمنسق للمؤتمرات الصحفية والصحافة الأجنبية في المهرجانات الدولية فهي المستشار الأكاديمي لمهرجانات القاهرة والجونة السينمائي ومهرجان أسوان وعضو لجان تحكيم أخرى.

وقد شاركت كمستشارة ومدربة لقسم مقدمي البرامج التلفزيونية في برنامج "الدوم" في نسخته الأولى للشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية." وقد حصلت على لقب "سفيرة للفنون والثقافة" من المركز المصري للسلام العالمي وحقوق الإنسان.

جاومي كويلز

صانع أفلام وباحث أكاديمي بارز من مدينة إلشي الإسبانية. حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية، ويعمل حالياً أستاذاً للتواصل السمعي البصري في جامعة "ميغيل هيرنانديز". تمتد مسيرته المهنية لأكثر من عقدين، أخرج خلالها أكثر من عشرين فيلماً قصيراً حازت على جوائز دولية، كما عمل مساعد مخرج مع عمالقة السينما أمثال "بيجاس لونا" و"خوسيه لويس كويردا".

باعتباره شريكاً مؤسساً لشركة الإنتاج "سينما 4 لاتاس" (Cinema 4 Latas)، تستكشف أعماله الإخراجية الأخيرة مفاهيم "التقليلية السردية" (Narrative Minimalism) والأفلام التجريبية.

و تم اختيار أفلامه الوثائقية مثل Piva وPesticidas ضمن قائمة "Curts" المرموقة لأفضل الأفلام الفالنسية القصيرة. وإلى جانب كونه المؤسس المشارك لمهرجان (Rural FilmFest) عام 2013، يتمتع كويلز بخبرة عريضة كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات دولية في إسبانيا وتركيا وكولومبيا وكرواتيا، مما يمنحه رؤية تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية في تقييم السينما المعاصرة.