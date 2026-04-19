رئيس جهاز تنمية سيناء الأسبق: أصبح لدينا بنية خدمية في سيناء بجانب البنية التحتية

أكد اللواء مهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، أن شبه جزيرة سيناء تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التنمية والتعمير، باعتبار أن "العمران" أحد أهم دروع الدفاع عن المنطقة وتأمينها.



طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

وأوضح اللواء "ناصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه على الرغم من جهود الدولة منذ تحرير سيناء في أوائل الثمانينيات، فإن وتيرة التنمية كانت بطيئة نسبيًا بسبب إحجام المستثمرين عن العمل في منطقة كانت تتسم بالتوتر.

وأكد أن نقطة التحول الحقيقية بدأت منذ 12 عامًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، حيث شهدت سيناء توجهًا استراتيجيًا غير مسبوق، وتسارعت عجلة التنمية بشكل ملحوظ لتشمل جميع القطاعات.

معركة البناء ومكافحة الإرهاب

وشدد رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق على الإنجاز الاستثنائي للدولة المصرية، والمتمثل في السير في مسارين متوازيين في الوقت نفسه؛ وهما القضاء على الإرهاب الأسود من جهة، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة من جهة أخرى، وهو ما يثبت قدرة الدولة على فرض الأمن وتحقيق البناء والتنمية في أصعب الظروف.