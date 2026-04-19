محلل سياسي: مصر حجر الزاوية في مساعي التهدئة بين أمريكا وإيران

كشف الدكتور محمد وازن، الباحث السياسي، عن آخر التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي يمر بمرحلة حرجة تتأرجح بين التصعيد والبحث عن حلول دبلوماسية.

ثلاثة سيناريوهات للصراع

وأوضح "وازن"، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المشهد الحالي لا يخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية: التهدئة المرحلية: عبر الوصول إلى اتفاقات جزئية تضمن وقف التصعيد لفترات محددة، التصعيد المنضبط: وهو الوضع القائم حالياً، خاصة في مناطق التماس مثل مضيق هرمز وباب المندب، انهيار المفاوضات: وهو السيناريو الذي قد يقود المنطقة إلى مواجهة عسكرية شاملة.

فشل الأهداف العسكرية

وأشار وازن إلى أن الأهداف الأربعة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وإسرائيل في بداية الحرب يناير 2025، والمتمثلة في تغيير النظام الإيراني، ونقل اليورانيوم المخصب، ووقف دعم الحلفاء، وإنهاء البرنامج الباليستي، لم يتحقق منها شيء حتى الآن رغم التحشيد العسكري غير المسبوق الذي استمر لنحو 60 يوماً.