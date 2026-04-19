تناقض في التصريحات الأمريكية بين التهديدات العسكرية والتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.. عضو الحزب الجمهوري تحلل

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن نظام التفاوض لدى الرئيس دونالد ترامب يقوم على نهج غير معتاد، يهدف إلى كسر القواعد التقليدية للدبلوماسية، بما في ذلك بعض الأعراف المرتبطة بالقانونين الدولي والمحلي.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن منشوراته المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي، وما تتضمنه من تعبيرات غاضبة وغير تقليدية، تعكس أسلوبًا غير مألوف في إدارة الملفات السياسية والدبلوماسية، مشيرة إلى أن هذا النهج ينعكس أيضًا على أداء الإدارة الأمريكية، خصوصًا في وزارة الخارجية، حيث يتم الاعتماد على مبعوثين خاصين لإبرام الاتفاقات والتفاوض.

وأوضحت أن بعض هؤلاء المبعوثين، يتصرفون بشكل أقرب إلى الوفود المرتبطة بإسرائيل، أكثر من كونهم ممثلين مباشرين للولايات المتحدة.

وتابعت أن ترامب كان يتوقع من نائبه جيه دي فانس التوصل إلى اتفاق سلام خلال يوم واحد، في حين أن اتفاقات كبرى في التاريخ مثل نهاية حرب فيتنام أو الحرب العالمية الثانية استغرقت شهورًا أو سنوات من التفاوض.

https://www.youtube.com/shorts/WrpnS2OtzzM