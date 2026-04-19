رئيس شعبة الطاقة المستدامة يكشف تفاصيل مبادرة "شمس مصر"

أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات جادة لتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى وجود تفاهمات تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الاستهلاك.



وأوضح "هيبة" خلال تصريحات لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة، إلا أن تحقيق أمن الطاقة يتطلب تبني أكثر من سيناريو، سواء في تصدير الغاز أو استيراده، مع ضرورة عدم الاعتماد على مصدر واحد.



وأشار إلى أهمية التوسع في مسار "الطاقات المتوزعة"، مؤكدًا حق كل مواطن في إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة عبر أنظمة الطاقة الشمسية، لافتًا إلى إطلاق مبادرة "شمس مصر" التي ترتكز على ثلاثة محاور تشمل التمويل، والإجراءات التشريعية، وتقديم حوافز للمستثمرين.



وأضاف أن دعم القيادة السياسية كان حاسمًا في استمرار المشروعات القومية، رغم وجود تحديات وتضارب مصالح لدى بعض الجهات التي تنظر إلى الطاقة الشمسية كمنافس، ما أثر على إصدار تشريعات محفزة.



وشدد على ضرورة استقلال مرفق الكهرباء وحياديته، بما يضمن تحقيق الصالح العام بعيدًا عن مصالح أي أطراف أو شركات بعينها.