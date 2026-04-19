كواليس صادمة لخطف رضيع بمستشفى الحسين.. الأم تكشف كيف استغلت المتهمة لحظة غفلة

كشفت والدة الرضيع الذي تعرض للخطف داخل مستشفى الحسين الجامعي، تفاصيل مثيرة عن الواقعة، موضحة أنها توجهت إلى المستشفى برفقة والدتها لإتمام عملية الولادة، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي في البداية.

حالة ارتباك بسبب حمل المتعلقات

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الليلة الأولى مرت بسلام، حيث بقي الطفل معها دون أي مشكلات، لكن في اليوم التالي تم نقلها إلى غرفة أخرى أثناء انتظار خروجها، وسط حالة ارتباك بسبب حمل المتعلقات الخاصة بها وبالطفل.

وأضافت أن والدتها طلبت المساعدة من سيدتين، لتظهر حينها سيدة منتقبة من داخل الممر، عرضت مساعدتهما، واستغلت حالة الارتباك لتتقرب منهما، قبل أن تغادر المرافقة الأخرى المكان.

وأوضحت أن تصرفات هذه السيدة أثارت الشكوك لاحقًا، خاصة بعد ملاحظات زوجها الذي استغرب من اهتمامها الزائد وغير المبرر، حيث ادعت أنها ترافق شقيقتها داخل المستشفى وكانت تتردد عليه بشكل لافت.

وأشارت إلى أن المتهمة طلبت من الزوج الخروج لشراء أدوية، كما طلبت من الأم تجهيز بعض المستلزمات، قبل أن تستغل حالة الإرهاق وتقوم بحمل الرضيعة وإرضاعها، ثم انتظرت حتى غفت الأم لتقوم باختطاف الطفلة.

واختتمت الأم روايتها بأن الجدة عادت وأيقظتها لتسأل عن الطفلة، لتكتشف اختفاءها، مؤكدة أن الشكوك توجهت فورًا نحو السيدة المنتقبة، إلا أن والدتها لم تتمكن من ملاحقتها بسبب حالتها الصحية.