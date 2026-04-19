إسرائيل تتمنى إجهاض أي اتفاق بين واشنطن وطهران.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه يمكن الحديث عن أمنيات إسرائيلية لإجهاض أي اتفاق بين واشنطن وطهران أكثر من كونها تقديرات فعلية، مشيرة إلى أن إسرائيل تتمنى إفشال أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، لما لذلك من تأثير مباشر على الجبهة اللبنانية.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أقرّ خططاً أعدها المستوى الأمني العسكري، بموافقة وتوجيه من المستوى السياسي، تتضمن إعداد بنك أهداف في كل من إيران ولبنان، بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية، بهدف تقليص الزمن اللازم لتنفيذ العمليات في حال استئناف القتال.

وأضافت أن هذه التوجهات تتقاطع مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار خلال لقائه في مكتبه بالقدس المحتلة مع الرئيس الأرجنتيني إلى ما وصفه بـ إنجازات حققتها إسرائيل في إيران، ملمحاً إلى احتمال حدوث «مفاجآت» في طهران، بما قد يشير إلى إمكانية عودة التصعيد العسكري.

وفي ما يتعلق بالجبهة اللبنانية، أشارت أبو شمسية إلى أن جيش الاحتلال أعدّ خططاً لاستئناف العمليات الجوية باستخدام سلاح الجو، مع استمرار انتشار 5 فرق عسكرية داخل العمق اللبناني، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش، الذي عرض خريطة تفاعلية لما يُعرف بـ«المنطقة الصفراء»، على غرار ما جرى في قطاع غزة، في إطار الحديث عن إقامة منطقة عازلة.

