انطلاقة تنموية جديدة في شمال سيناء.. مشروعات كبرى وبشائر بطفرة اقتصادية قريبة

محمد البدوي

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة، في ظل توجه الدولة لتنفيذ خطة تنمية شاملة تعيد رسم ملامح المنطقة.

موقعها الاستراتيجي وأهميتها

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة رئيس الوزراء لسيناء تعكس اهتمامًا خاصًا بالمحافظة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وأهميتها الجغرافية داخل الدولة.

وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع ملف تنمية شمال سيناء برؤية استراتيجية، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها إنشاء أول مصنع للمنتجات البلاستيكية في مدينة بئر العبد، مع وجود خطط للإعلان عن مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

تحقيق التنمية الاقتصادية

وأضاف أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المحافظة على أعتاب “قفزة هائلة” في مختلف القطاعات.

 أهم محاور التنمية

وفيما يتعلق بمطار العريش الدولي، أوضح أنه يمثل أحد أهم محاور التنمية، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 800 راكب في الساعة، ويقام على مساحة 17,500 متر مربع، ويضم صالات متكاملة للسفر والوصول وكبار الزوار والحجاج، إلى جانب مرافق متطورة تشمل قاعات مؤتمرات وخدمات لوجستية.

كما أشار إلى أن مشروع تطوير المطار يتضمن أيضًا صالة للمستقبلين والمودعين تستوعب نحو 190 زائرًا، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز حركة النقل.

وبشأن معبر رفح، شدد المحافظ على استمرار الدور المصري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم بالإشارة إلى أن المعبر شهد خلال العام الماضي استقبال نحو 110 وفود دولية لمتابعة الأوضاع، إلى جانب استمرار استقبال المصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة.

