محافظ شمال سيناء: لأول مرة مصنع بلاستيك في بئر العبد.. وقفزة تنموية مرتقبة

كشف اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء عن خطوات جديدة في مسار التنمية داخل المحافظة، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إنشاء مصنع للبلاستيك في منطقة بئر العبد، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء.



نقلة نوعية في شمال سيناء

وأوضح مجاور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المرحلة الحالية رغم ما تشهده من تحديات تتطلب التحرك بسرعة لإحداث نقلة نوعية في شمال سيناء، مشددًا على ضرورة تحقيق “قفزة سريعة” في معدلات التنمية.

عجلة التنمية الشاملة

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان رسميًا عن عدد من المشروعات العملاقة، التي تستهدف دعم البنية التحتية وتعزيز الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

رؤية استراتيجية متكاملة

وأكد أن الدولة ماضية بقوة نحو تعمير سيناء، وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تضع في أولوياتها تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.