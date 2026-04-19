محافظ شمال سيناء: توسع ضخم في محطات التحلية.. ورئيس الوزراء يتذوق مياه العريش بنفسه

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن الدولة تنفذ مشروعات كبرى في قطاع تحلية مياه البحر داخل المحافظة، مشيرًا إلى وجود محطات تحلية عملاقة، مع توجه واضح للتوسع في هذا المجال لتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية.



وأوضح مجاور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى شمال سيناء شهدت تفقد عدد من هذه المشروعات الحيوية.

الثقة في جودة المياه

وأضاف أن رئيس الوزراء قام بتذوق المياه المنتجة من محطات التحلية بنفسه خلال الجولة، في رسالة تعكس الثقة في جودة المياه المنتجة.

محطة تحلية مياه البحر

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء محطة تحلية مياه البحر في مدينة العريش بهذا الحجم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في توفير مصادر مياه مستدامة، تدعم جهود التنمية الشاملة وتخدم أهالي المحافظة.