عبد العال: هذا سبب رحيل سيد معوض عن المحلة.. ولا تهمني انتقادات التعادلات

تحدث علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن المرحلة الحالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا تحسن النتائج مؤخرًا بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية، والتي ساهمت في التقدم إلى منطقة أكثر دفئًا بجدول الترتيب.

وأوضح عبد العال في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern mti، أنه حظي بدعم كبير من إدارة النادي والجهاز الفني، حيث تم التأكيد له على استمراره في منصبه، مشددًا على أنه لا يلتفت إلى الانتقادات التي طالت الفريق بسبب التعادلات خلال الفترة الماضية.

وأضاف المدير الفني أن الفريق يمر بمرحلة مهمة تهدف إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، إلى جانب العمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة مستقبلًا.

وعن التغييرات داخل الجهاز الفني، أكد عبد العال أن سيد معوض اسم كبير في الكرة المصرية، وتم اختياره بعد دراسة عدة أسماء، مشيرًا إلى أن رحيله عن نادي غزل المحلة جاء بسبب عدم وجود انسجام مع الجهاز الفني.