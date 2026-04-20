غرفة الطباعة والتغليف تدفع ببرامج تطوير فني متقدمة لتعزيز الابتكار ورفع كفاءة القطاع في السوق المصري

نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف برئاسة المهندس سمير البيلي ندوة علمية متخصصة بمشاركة نحو 50 من العاملين بالقطاع يمثلون قرابة 20 شركة، إلى جانب عدد من الشركات الموردة والمطابع والمصممين، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم التطوير الفني ومواكبة أحدث اتجاهات الطباعة الرقمية في السوق المصري.



وأدار الندوة الدكتور جورج نوبار عضو مجلس إدارة الغرفة، حيث تناولت مجموعة من المحاور الرئيسية التي ركزت على تطوير جودة الطباعة وتعزيز استخدام التطبيقات الحديثة داخل القطاع، بما يتماشى مع التطورات العالمية في صناعة الطباعة والتغليف.

وشهدت الندوة استعراض جهاز “التيكون” المستخدم في قياس دقة الألوان، حيث تم تقديم عرض من الشركة الألمانية المصنعة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom Meeting)، باعتباره أحد الأدوات المهمة لضبط جودة المطبوعات وتحقيق أعلى درجات التطابق اللوني في عمليات الإنتاج.

كما تناولت الندوة الطباعة بالبيانات المتغيرة (Variable Data Printing)، حيث جرى مناقشة التحديات التي تواجه تطبيقها في السوق المصري وأسباب محدودية انتشارها رغم كونها من أبرز تقنيات الطباعة الرقمية عالميًا، إلى جانب بحث آليات دعم استخدامها لما توفره من فرص لتعزيز الترويج وزيادة المبيعات وإنتاج مطبوعات مخصصة تلبي احتياجات العملاء.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى جهود توطين بعض مستلزمات الإنتاج، حيث تم استعراض تجربة تجميع “البلانكت” داخل مصر من خلال شركة محلية، بما يسهم في توفير مختلف التطبيقات وتغطية مقاسات الماكينات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة المحلية.

وأكد المهندس سمير البيلي رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن الغرفة مستمرة في تنظيم هذه الندوات واللقاءات الفنية بشكل دوري، بهدف تعزيز التواصل مع الشركات ونقل أحدث التقنيات إليها، مشيرًا إلى أن تطوير مهارات العاملين يمثل أحد أهم ركائز رفع كفاءة القطاع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في البرامج التدريبية والتطبيقية، بما يدعم تبني التقنيات الحديثة ويعزز من تنافسية صناعة الطباعة والتغليف في الأسواق المحلية والخارجية.