السر الخفي وراء تألق الرياضيين.. كيف يصنع المدرب الذهني الفارق؟

أكد أحمد صلاح، مدرب ذهني للرياضيين المحترفين، أن المدرب الذهني هو جزء من فريق عمل أى رياضي محترف، من أجل مساعدته على مواجهة ضغوط المنافسات، والإلتزام فى التمرين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي": “كل من يقوم بلعب أى نوع من الرياضة يكون لديه ضغط شديد في الرغبة فى الفوز وخوف شديد من الخسارة، مما تجعله فى إخراج أداء غير الأداء المتوقع منه”.

وتابع: “يكون أداء الرياضي فى التمرين كويس جدا، حتي يأتي موعد المباراة والبطولة ويقوم بأداء سئ من الخوف أو مشاعره السلبية، وبالتالي أساعده كيفية التحكم فى مشاعره ومساعدته فى التعامل مع أى موقف بشكل إيجابي”.