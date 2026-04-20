دير "العذراء" بجبل الطير يستقبل شباب مبادرة كن صانع سلام لإحياء مسار العائلة المقدسة

استضافت مطرانية سمالوط، شباب مبادرة "كن صانع سلام" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لإحياء مسار العائلة المقدسة، والتي تزور خلالها عددً من أبرز المعالم الدينية والتاريخية بمحافظة المنيا، وذلك في إطار التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وزار أعضاء المبادرة الشبابية، ومسؤوليها دير السيدة العذراء بجبل الطير، أحد نقاط المسار، ثم توجهوا إلى مطرانية سمالوط حيث استقبلهم نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، وأجاب نيافته على تساؤلاتهم حول رحلة دخول العائلة المقدسة مصر، وأكّد على أن هذه الرحلة كانت اختيارًا إلهيًّا لكي يبارك الله أرض مصر وشعبها ويمنحها مكانة روحية خاصة عبر التاريخ، كما زار الضيوف دير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير والكنيسة الأثرية به.

جدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يُعد مشروعًا قوميًّا يقوده قطاع السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية بالدولة، حيث يحوي كل موقع مجموعة من الآثار الدالة على مرور العائلة المقدسة به.

ويُذكر أيضًا أن مصر تحتفل في الأول من يونيو من كل عام، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أراضيها، في رحلة تاريخية وروحانية استثنائية تُعد من أقدم الرحلات الدينية في العالم.

ويشمل برنامج المبادرة زيارات لنقاط المسار في محافظات البحيرة والقاهرة والمنيا وأسيوط والشرقية، كما يتضمن جولات ميدانية لعدد من المواقع الدينية والتاريخية، إلى جانب زيارة مساجد تاريخية بارزة، بما يعكس ثراء وتنوع الهوية المصرية.