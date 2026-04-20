رسميا.. هبوط وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز
أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

استمرار التوتر رغم الهدنة .. قيود إسرائيلية جديدة على حركة السكان

في تصعيد جديد على الحدود الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في جنوب لبنان..
إسراء عبدالمطلب

في تصعيد جديد على الحدود الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في جنوب لبنان، وهو نطاق أمني يمنع السكان من العودة إلى عدد من القرى الحدودية، وسط استمرار حالة التوتر رغم سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين.

يأتي هذا الإجراء في ظل التوتر المستمر بين إسرائيل ولبنان، خاصة في المناطق الجنوبية التي تشهد نشاطًا عسكريًا متقطعًا، حيث تقول تل أبيب إن وجودها في بعض النقاط ضروري لمنع تهديدات مباشرة على مستوطنات الشمال، في حين يعتبره الجانب اللبناني استمرارًا للتصعيد الميداني رغم الهدنة.

تفاصيل القرار

حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من الاقتراب من مناطق تقع جنوب قرى محددة أو بالقرب من نهر الليطاني، مؤكدًا أن قواته ما زالت منتشرة داخل المنطقة خلال فترة وقف إطلاق النار، بسبب ما وصفه باستمرار نشاط حزب الله.

وفي بيان رسمي، دعا المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي المدنيين إلى عدم العودة إلى عدد من القرى الحدودية حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى مخاطر أمنية في المنطقة.

"الخط الأصفر" وخريطة الانتشار

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن للمرة الأولى عن تحديد "الخط الأصفر"، وهو نطاق يمتد على طول القرى الحدودية الجنوبية اللبنانية، من بينها الخيام، جبل الشقيف، القنطرة، العديسة، ميس الجبل، بنت جبيل، مارون الراس، عيتا الشعب، مروحين والناقورة، وصولًا إلى رأس البياضة.

وتشير الخريطة التي نشرها الجيش إلى أن عمق المنطقة المحظورة يتراوح بين عدة كيلومترات وقد يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مع امتداد جزئي يصل إلى ما بعد نهر الليطاني في بعض النقاط.

تطورات ميدانية

قال الجيش الإسرائيلي إن الهدف من هذا الانتشار هو إنشاء "خط دفاع أمامي" لمنع أي تهديد محتمل على بلدات الشمال الإسرائيلي. كما أفادت إذاعة الجيش بأن نحو 55 قرية لبنانية أصبحت ضمن نطاق التأثير الأمني الإسرائيلي.

في المقابل، عاد آلاف اللبنانيين إلى مناطق الجنوب مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، وسط مخاوف من انهيارها مع استمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

الخط الأصفر لبنان جنوب لبنان إسرائيل إسرائيل ولبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

ترشيحاتنا

هاني شاكر

بعد شائعة وفاته .. آمال ماهر تدعو لـ هاني شاكر بالشفاء

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها

ريهام عبدالغفور

ريهام عبد الغفور تواسي منة شلبي في وفاه والدها

بالصور

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد