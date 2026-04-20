الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يواجه الحكومة بأزمة توقف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر

الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
فريدة محمد

وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتخطيط، بشأن توقف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر وتراكم دفعات (2016–2025) دون تسوية وظيفية.

وأشار إلى أنه يعاني أوائل خريجي جامعة الأزهر، الحاصلين على المركزين الأول والثاني على مستوى الأقسام والشعب، من توقف في إجراءات التعيين بوظائف معيدين داخل كلياتهم، بالمخالفة لما استقر عليه العمل لسنوات طويلة.

وأكد حسام المندوه، أنه ترتب على توقف التعيين تكدس ما يقرب من عشر دفعات متتالية خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025، الأمر الذي ألحق بالأوائل أضرارًا بالغة على المستويين المهني والاجتماعي، في ظل غياب رؤية واضحة أو جدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف، رغم أحقيتهم القانونية والأكاديمية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وقال عضو مجلس النواب: هذا الوضع العديد، يثير من التساؤلات بشأن موقف الدرجات المالية المخصصة لهؤلاء الخريجين، وأسباب عدم استغلالها أو توفيرها، فضلًا عن وجود احتمالات لمعوقات إدارية أو مالية تعرقل إنهاء هذا الملف.

وطالب النائب حسام المندوه الحسيني، الحكومة بسرعة توضيح أسباب توقف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر طوال هذه السنوات، والكشف عن موقف الدرجات المالية المقررة لهم.

وشدد النائب، على ضرورة الالتزام الآلية المعمول بها، والتي تقضي بتعيين الأوائل من كل قسم وشعبة، وعدم إدخال أية تعديلات تمس حقوق الدفعات المتخرجة خلال الفترة من 2016 حتى 2025.

وأكد عضو لجنة التعليم، على ضرورة وضع جدول زمني محدد وواضح لإنهاء هذا الملف، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي لأوائل خريجي جامعة الأزهر، وبما يدعم منظومة التعليم الجامعي بكوادر متفوقة.

رئيس مجلس الوزراء طلب إحاطة أوائل خريجي جامعة الأزهر التعيين الدرجات المالية

الذباب
الذباب
الذباب

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

