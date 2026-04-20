مقترح برلماني لإعادة النظر في نظام محاسبة العدادات الكودية

تقدم النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب العدل بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس عصام الدين فريد، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، بشأن ضبط منظومة الكهرباء وإعادة النظر في قرار تحويل نظام محاسبة استهلاك العدادات الكودية من نظام الشرائح المتدرجة إلى شريحة موحدة بسعر أعلى استهلاك.

وأوضح النائب، في مذكرته الإيضاحية، أن التعديلات الأخيرة على آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية أثارت حالة من القلق، خاصة في ظل تأثيرها المتوقع على محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن نظام الشرائح المتدرجة كان يحقق قدرًا من التوازن في توزيع التكلفة وفق مستويات الاستهلاك، بما يراعي الفروق بين الفئات الاجتماعية.

وأشار “الشرقاوي” إلى أن تطبيق شريحة موحدة بسعر أعلى استهلاك قد يؤدي إلى تحميل جميع المشتركين نفس التكلفة دون مراعاة القدرة الاقتصادية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم القرار في إطار شامل يحقق العدالة والكفاءة معًا.

وأكد أن ضبط منظومة الكهرباء لا يقتصر على آلية التسعير فقط، بل يشمل أيضًا تحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد، وتوسيع نطاق الاستخدام المنظم للكهرباء، بما يعزز استدامة القطاع.

وطالب النائب الحكومة بعدد من الإجراءات، أبرزها إعادة النظر في قرار الشريحة الموحدة، ودراسة العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة أو تطويره، إلى جانب وضع منظومة متكاملة لضبط قطاع الكهرباء تشمل التسعير والتحصيل، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند أي تعديل في هيكل الأسعار، وتعزيز الشفافية في عرض مبررات القرارات ودراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

واختتم النائب اقتراحه بطلب إحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، لمناقشته بحضور الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من توصيات بما يحقق التوازن بين كفاءة القطاع وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.