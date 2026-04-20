تحرك برلماني عاجل لمواجهة أزمة الصرف الصحي بقرى السنطة

شهدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا مهمًا بحضور وزيرة الإسكان والمرافق وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة أزمة الصرف الصحي المتفاقمة بقرى مركز السنطة بمحافظة الغربية، وذلك في ضوء شكاوى واستغاثات الأهالي من تدهور الأوضاع الخدمية.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب إبراهيم مجدي حسين، حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في قطاع شبرا قاص، والذي يضم 7 قرى هي: شبرا قاص، شبرابيل، ميت غزال، كفر سالم النحال، كفر الشيخ مفتاح، ميت الليث، وبلكيم، مؤكدين أن الأزمة مستمرة منذ سنوات وتسببت في غرق الشوارع، وتضرر المنازل، وتعطل الحياة اليومية بشكل شبه كامل.

وأكد النواب، خلال مناقشاتهم مع وزيرة الإسكان، أن الأوضاع الحالية لم تعد تحتمل التأجيل، وأن المواطنين لم يعودوا قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا بحلول جذرية ونهائية، بدلًا من الحلول المؤقتة.

كما شددوا على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع الصرف الصحي بقطاع شبرا قاص، والذي يخدم آلاف المواطنين، لضمان إنهاء الأزمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبها، استجابت وزيرة الإسكان للتحركات البرلمانية وطلبات الإحاطة المقدمة، ووجهت بسرعة تشكيل لجنة فنية موسعة تضم جميع الجهات المختصة، للقيام بزيارة ميدانية عاجلة للقرى المتضررة، وإجراء معاينة شاملة، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن أسباب الأزمة ووضع حلول تنفيذية سريعة.

وأكد النواب أن هذا الملف سيظل قيد المتابعة المستمرة تحت قبة البرلمان، ولن يتم غلقه إلا بعد تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع، بما يلبي مطالب الأهالي ويضع حدًا لمعاناتهم المستمرة.