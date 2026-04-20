قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أبو شامة: التصعيد في مضيق هرمز عطل الوصول إلى يقين بشأن المفاوضات

عادل نصار

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ الشكوك سادت خلال الساعات الأخيرة بشأن إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات، خاصة في ظل الغموض الذي أحاط بمصير الوفد الإيراني ومشاركته.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي كريم حاتم مقدم برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤشرات الحالية تفيد باقتراب انعقاد الجولة، مع نية إيران المشاركة بوفد مماثل لتشكيل الجولة السابقة، وكذلك مشاركة الولايات المتحدة بالوفد ذاته، ما يعزز احتمالات استئناف المسار التفاوضي.

وأشار أبو شامة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن انعقاد الجولة تعود بشكل رئيسي إلى المناوشات التي شهدها محيط مضيق هرمز، سواء من الجانب الإيراني أو الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد غير مبرر، خاصة بعد أجواء التفاؤل التي سادت مؤخراً.

وتابع أن إعلان إيران فتح المضيق للملاحة كان قد عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، إلا أن التصعيد الكلامي المتبادل أعاد المشهد إلى حالة من التوتر.

وأوضح أبو شامة أن مسار الهدنة منذ بدايته اتسم بحالة من الأخذ والرد، حيث تبادل الطرفان خطوات إيجابية، تمثلت في وقف الحرب في لبنان من جانب، وفتح الملاحة في مضيق هرمز من جانب آخر، وكان من المتوقع أن تتواصل هذه الخطوات للوصول إلى نقطة تفاهم، غير أن التصعيد المفاجئ، المرتبط برغبة كل طرف في الظهور بمظهر المنتصر أمام جمهوره، أدى إلى تعقيد المشهد.
 

المفاوضات الوفد الإيراني محمد مصطفى أبو شامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

وزارة النقل تنشر فيديوجراف جديد عن مراحل وأهمية مشروع مترو الإسكندرية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل أربعة من الآباء الأساقفة .. صور

الطالبة ماريا هشام وليم

مؤسسة ساويرس تنعي ماريا هشام.. أيقونة الأمل التي قهرت السرطان

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد