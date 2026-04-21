قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لبناء وعي الطلاب .. دمنهور الأهلية تعقد ندوة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ساندي رضا

انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في نشر ثقافة الاستدامة، واتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، عقدت جامعة دمنهور الأهلية ندوة توعوية بعنوان "التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، والدكتور ماجد وصفي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وبإشراف قطاع الأنشطة الطلابية، وذلك في إطار استراتيجية جامعة دمنهور الأهلية لتنمية الوعي الوطني لدى طلابها وإعدادهم للإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس حرص جامعة دمنهور على عقد مثل تلك الندوات اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وإيمانًا من جامعة دمنهور الأهلية بأن الجامعات هي قاطرة الوعي وبناء العقول القادرة على صناعة المستقبل، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة ليست شعارًا، بل مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والمؤسسات التعليمية والشباب، لافتا إلى أن شباب الجامعات هم الثروة الحقيقية والرهان الأهم لتنفيذ هذه الرؤية، من خلال الابتكار وريادة الأعمال وتبني السلوكيات المستدامة في كافة مناحي الحياة.

فيما أكد الدكتور ماجد وصفي، أن جامعة دمنهور الأهلية تؤكد التزامها بمواصلة دورها في ربط المعرفة الأكاديمية بالقضايا التنموية، وإعداد كوادر واعية تمتلك الأدوات العلمية والمهارية للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أكثر استدامة."

حاضر في الندوة الدكتور أحمد بدر، المدرس بقسم الهندسة بجامعة دمنهور وسفير التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بحضور نخبة من طلاب الجامعة.

خلال انعقاد الندوة أكد الدكتور أحمد بدر أن التنمية المستدامة تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل متوازن اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تعد إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الشباب يمثلون العنصر الأكثر تأثيرًا في تنفيذ هذه الرؤية عبر الابتكار والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وتناولت الندوة محاور نوعية شملت: مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة، مستهدفات رؤية مصر 2030، دور الشباب في دعم جهود الدولة، ونماذج تطبيقية لمبادرات ناجحة في مجالات الاستدامة وريادة الأعمال.

هذا وقد شهدت الندوة تفاعلًا نوعيًا من الطلاب عبر المناقشات وطرح الأفكار، مع التأكيد على أهمية تبني السلوكيات المستدامة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي البيئي والمجتمعي.

جدير بالذكر أن تلك الفعالية تأتي كترجمة عملية لسياسة جامعة دمنهور الأهلية الهادفة إلى ربط المعرفة الأكاديمية بالقضايا التنموية، وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة في صناعة مستقبل أكثر استدامة.

الدولة المصرية رؤية مصر 2030 جامعة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

