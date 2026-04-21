تامر مصطفى يكشف كواليس رحيله عن الاتحاد السكندري.. ويعلق على الأوضاع داخل الأهلي

تحدث تامر مصطفى المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، عن تجربته مع زعيم الثغر، كاشفًا عن كواليس رحيله، إلى جانب تقييمه لأداء الفريق وبعض الصفقات.

وأوضح تامر مصطفى في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس، على قناة Modern mti، أنه كان يتمنى إبرام صفقات يناير في وقت مبكر، من أجل ظهور الفريق بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن الاتحاد قدم مستويات جيدة قبل فترة الانتقالات، لكنه عانى من سوء حظ واضح.

وأشاد المدير الفني بأداء محمد مجدي أفشة منذ انضمامه إلى الفريق، مؤكدًا أنه قدّم مجهودًا رائعًا، كما أثنى على عبد الرحمن مجدي، واصفًا إياه باللاعب المختلف.

وكشف تامر مصطفى أن إدارة النادي أبلغته بقرار الرحيل عقب مواجهة كهرباء الإسماعيلية، بسبب التعادل الثالث على التوالي، مؤكدًا أنه لا ينسى مباراتي الفريق أمام الأهلي والزمالك، حيث كان الاتحاد الأفضل في فترات كثيرة من اللقاءين.

وفي سياق آخر، علّق تامر مصطفى على أوضاع الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل بيع أحد نجوم الفريق بعد التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لتجنب تكدس اللاعبين، مؤكدًا أن النادي بحاجة إلى إعادة ترتيب ملف اللاعبين الأجانب كأولوية خلال الفترة المقبلة.