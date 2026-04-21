قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد كشري: الزمالك استفاد من الناشئين وفرصته الأقرب للدوري

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد أحمد كشري، نجم النادي الأهلي السابق، أن اللعب في القلعة الحمراء، يمثل حلمًا لأي لاعب في مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المنافسة على الدوري هذا الموسم ما زالت مفتوحة.

وقال كشري، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" الزمالك يجب أن يركز على نفسه في المرحلة الحالية من الدوري".

وتابع:" الزمالك يمتلك أفضلية من حيث الخبرات والتاريخ مقارنة  باتحاد العاصمة".

وأشار إلى أن الفريق استفاد هذا الموسم من الدفع بعدد من الناشئين، وهو ما ساعده في تخفيف الضغوط في ظل تراجع نتائج الأهلي وبيراميدز في بعض الفترات.

وأوضح ن هذا الوضع ساعد لاعبي الزمالك على اكتساب الثقة والاقتراب من المنافسة، مؤكدًا أن ذلك جاء أيضًا بفضل عمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وعن الأهلي، أوضح أنه مع تجديد عقد حسين الشحات، واصفًا إياه بأنه من أكثر اللاعبين الإيجابيين داخل الفريق، معربًا عن استغرابه من قلة مشاركاته في بعض المباريات.

وتحدث عن المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات كثيرة في مراكز اللاعبين خلال المباراة الواحدة، وهو ما قد يسبب ارتباكًا لبعض العناصر، موضحًا أن اللاعب المصري لا يفضل كثرة التعليمات في وقت قصير.

وأضاف أن الاعتماد أحيانًا يكون على الأسماء الكبيرة أكثر من الإمكانيات الفنية، وهو ما قد يشكل ضغطًا على المنظومة الدفاعية ويؤثر على النتائج.

وأكد كشري، أن المدرب المصري تطور بشكل كبير وحصل على دورات وخبرات، لكنه شدد على أن بعض اللاعبين داخل الأهلي لا يقدمون المردود المطلوب، ما يستدعي إعادة تقييم في بعض الحالات.

وتوقع أن تحسم مباراتا الأهلي أمام بيراميدز والزمالك بنسبة كبيرة شكل المنافسة على لقب الدوري، مشيرًا إلى أن بعض المباريات الأخرى قد تشهد نتائج غير متوقعة بسبب غياب الضغوط.

واختتم تصريحاته قائلًا إنه يتمنى تتويج الأهلي بالبطولة، لكنه يرى أن فرص الزمالك أقرب نظرًا لقدرته على الفوز في المواجهات الكبرى.

أحمد كشري النادي الأهلي القلعة الحمراء برنامج نمبر وان cbc الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نتنياهو

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

