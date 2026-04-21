نيرة الأحمر: الزمالك ماشي على تبرعات مُحبيه.. ونعمل في ظروف استثنائية

أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أعضاء النادي يعملون على قدم وساق من أجل حل جميع الأزمات المالية التي يعاني منها الزمالك.



وقالت الأحمر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الناس اللي بتشتغل في القدم هشام نصر وجون إدوارد ومعتمد جمال والمعاون ولللاعيبه كلهم بيعارفوا في ظل الظروف دي.

وأضافت: المجلس بيحاول يوفر كل احتياجات اللاعبين بالرغم من الظروف المحيطة اللي عارفنها.

وتابعت: ده الزمالك انجازات بتيجي بتولد من رحم المعاناة وعمرها مابتيجي من فضه وراهم جمهور بيلف وراهم.. ولازم يعرفوا فيه ناس بتبيع موبيلاتها عشان تشارك في دخلات النادي اللي بنشوفها وعشان يشاركوا.

وواصلت: ممكن نتراجع في مشاركة اليد في البطولات ويشارك النادي، النادي تعرض لظروف صعبه وعناد بسبب سحب الأرض وأمور أخرى، الزمالك ماشي بتبرعات محبينه.