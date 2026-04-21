شبانة: "هاتولي" نادي في مصر "بيعلن" ميزانيته أمام الكل مثل الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما يثار بشأن اتهام مجلس إدارة الأهلي بإهدار المال العام لا يستند إلى حقائق واضحة، مشيرًا إلى أن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة تخضع لضوابط محددة لا يمكن تجاوزها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "منذ فترة، قدم البعض مذكرة لاتهام مجلس الأهلي بإهدار المال العام والمطالبة بجمعية عمومية طارئة، وكان عددهم 17 فردًا، لكن الموقعين فعليًا 3 فقط، في حين أن الجمعية العمومية للنادي تضم نحو 200 ألف عضو، والدعوة لانعقادها تتطلب طلبًا من 20 ألف عضو على الأقل".

وتابع: "الجمعية العمومية هي التي تحدد راتب المدير التنفيذي، وكان ذلك موضحًا في كتاب الميزانية الذي تم توزيعه على الأعضاء، وهذا الإجراء معمول به في كل الأندية، لكن الأهلي يتميز بالوضوح الكامل".

وشدد على أن ميزانية الأهلي تعد الأكثر شفافية، قائلًا: "الميزانية توزع على الأعضاء قبل الفترة القانونية، وكذلك على الصحفيين والإعلاميين، وهناك مراقب حسابات وجهاز مركزي للمحاسبات وجهات رقابية، وده طبيعي في مؤسسة كبيرة بحجم الأهلي، وأتحدى أي ناد في مصر يقدم ميزانية بهذا الشكل وهاتولي نادي بيعمل كده".

وأكمل: "الأهلي يدفع رواتب شهرية للعاملين في 4 فروع، بإجمالي يقارب مليار جنيه سنويًا، ولم يتأخر شهرًا في سداد مستحقات الموظفين".

وواصل: "الأهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي يلتزم بالحد الأدنى للأجور عند 7 آلاف جنيه، وسيتم رفعه إلى 8 آلاف بداية من شهر يوليو، ومفيش نادٍ تاني بيطبق ده".

وأتم: "ممكن تنتقد كرة أو سلة، لكن التشكيك في الذمم مرفوض، والصرف على فرق الكرة موجود في كل الأندية، ومش شرط تكسب كل البطولات، زي أندية كبيرة في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.