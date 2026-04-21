مواصفات ام جى جى تى 2026 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى جى تى موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى جى تى موديل 2026، وتنتمي جي تي لفئة السيارات السيدان الكوبيه .

وسائل الأمان بـ ام جى جى تى موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى جى تى موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك ام جى جى تى موديل 2026

زودت سيارة ام جى جى تى موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ام جى جى تى موديل 2026

تحتوي سيارة ام جى جى تى موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر ام جى جى تى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 185 ألف جنيه .