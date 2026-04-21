جنايات الإسماعيلية تُحيل أوراق 12 متهمًا في مشاجرة دامية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، إحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم الإعدام بحقهم، على خلفية تورطهم في مشاجرة دامية شهدتها منطقة شارعي طنطا والبحري بمحافظة الإسماعيلية، وأسفرت عن مقتل شخص في الحال.



تعود تفاصيل القضية إلى نحو 4 سنوات، حين نشبت مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب خلافات سابقة بينهم، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات حادة، استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء والنارية، ما أدى إلى سقوط قتيل متأثرًا بإصاباته.



وكشفت تحقيقات جهات التحقيق أن عدد المتهمين في الواقعة بلغ 16 متهمًا، من بينهم شقيق المجني عليه، نتيجة تصاعد الخلافات بينهم على مدار فترة طويلة قبل أن تتحول إلى جريمة دامية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قد تمكنت من ضبط جميع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، قبل إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.