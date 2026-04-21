أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى جراج ديوان عام المحافظة، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، وذلك لمتابعة أعمال توريد مهمات للكهرباء وسيارات مكبس لدعم منظومتى الإنارة والنظافة بالمحافظة من الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .

وتم استلام ٣ سيارات مكبس ٦ م٣ حمولة ٥ طن مزودة بـ٢٠ صندوق قمامة لكل سيارة، وسيتم توزيعهم على الوحدات المحلية برأس البر وكفر البطيخ وفارسكور، فضلاً عن استلام ١٥ صندوق قمامة، لدعم منظومة النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

هذا إلى جانب توريد نحو ٣٨٩٧ كشاف ليد ١٠٠ وات، و٥٤٠٥ شريحة ليد ١٠٠ وات، و٤٧٢٩ درايفر يعمل على شريحة ليد ومهمات أخرى للكهرباء، لدعم منظومة الإنارة بالوحدات المحلية.

وأكد محافظ دمياط سرعة التوزيع لتلك المعدات والمهمات لدعم خطط الأعمال بالوحدات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المناطق على مستوى المحافظة.