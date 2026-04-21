مجاهد: لجنة الرياضة تضع ملف المنتخب الوطني في مقدمة أولوياتها

قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 ودخول برنامج إعداد المنتخب الوطني مراحله التنفيذية، مؤكدًا حرص اللجنة على متابعة جميع تفاصيل الجاهزية الفنية والبدنية والإدارية واللوجيستية والنفسية.

وأضاف رئيس اللجنة، أن ما يتم مناقشته اليوم لا يقتصر على كونه اجتماعًا اعتياديًا، وإنما يمثل ممارسة حقيقية للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، بما يضمن تقييمًا دقيقًا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والوقوف على مدى كفاية برنامج الإعداد الحالي.

وأشار مجاهد، إلى أن اللجنة تضع ملف المنتخب الوطني في مقدمة أولوياتها، باعتباره ملفًا وطنيًا يرتبط بصورة مصر الكروية أمام العالم، موضحًا أن الهدف الأساسي هو دعم جهود الإعداد وتعزيز فرص النجاح، من خلال تقديم التوصيات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجه الجهاز الفني أو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان توفير أفضل ظروف إعداد ممكنة للمنتخب الوطني قبل المشاركة في البطولة، بما يحقق الظهور المشرف الذي يليق باسم مصر وتاريخها الرياضي.

ويحضر اجتماع اللجنة،الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.