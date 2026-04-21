جمع نحو 2 مليون و600 ألف طن.. وزيرة التنمية المحلية: انتهاء أزمة قش الأرز بشكل كبير

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انتهاء أزمة قش الأرز بشكل كبير نتيجة الجهود المبذولة في منظومة إدارة المخلفات الزراعية، حيث تم على مستوى المحافظات، وهو ما ساهم في جمع نحو 2 مليون و600 ألف طن من القش.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل وزارة البيئة خلال المرحلة المقبلة

وقالت منال عوض، إن هذه الجهود أسهمت أيضا في تقليل تحرير المحاضر الخاصة بحرق قش الأرز بنسبة 50%، بما يعكس زيادة وعي المزارعين بأهمية الاستفادة من القش بدلًا من حرقه لما يسببه من أضرار بيئية.

وأضافت عوض، أن هناك تكامل تام في العمل بعد ضم ملف البيئة إلى وزارة التنمية المحلية، الأمر الذي ساعد على توحيد الجهود بين الجهات المختلفة وتحسين إدارة المنظومة البيئية على مستوى المحافظات.

وشددت منال عوض علي أن تدوير المخلفات أصبح يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث تعمل الوزارة على تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على الدخول في مشروعات إعادة التدوير، إلى جانب إنشاء مراكز لإدارة المخلفات داخل الوحدات المحلية لدعم منظومة الجمع والتدوير وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المخلفات.