وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
زاهي حواس يقدم عرضا لإنجازات البعثة الإسبانية بسقارة خلال اجتماع مجموعة كليوباترا بضيافة السفير الإسباني

محمد الاسكندرانى

استضاف السفير الإسباني لدى القاهرة، السفير "سرخيو كارانثا"، بمقر إقامته بالزمالك، اجتماع "مجموعة كليوباترا" التي تضم سفراء دول العالم المعتمدين في مصر، وذلك برئاسة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس.

وقد قام الدكتور زاهي حواس، بصفته رئيساً للمجموعة، بتقديم المحاضر الدكتور "خوسيه سيرفيلو أوتوري"، مدير معهد دراسات الشرق الأدنى القديم بجامعة برشلونة المستقلة، والذي ألقى محاضرة علمية هامة بعنوان: "البعثة الأثرية الإسبانية المصرية في سقارة (2019-2026): ثماني سنوات من العمل الميداني في ظلال الهرم المدرج".

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور "أوتوري" حصاد ثماني سنوات من التعاون الأثري المثمر بين الجانبين المصري والإسباني في منطقة سقارة التاريخية، كاشفاً عن أهم النتائج العلمية والاكتشافات التي تمت في محيط هرم زوسر المدرج، والتي ساهمت في فهم أعمق لتطور العمارة والجنائز في مصر القديمة.

من جانبه، أشاد الدكتور زاهي حواس بالدور الدبلوماسي والثقافي الذي تلعبه "مجموعة كليوباترا" في تعزيز التواصل بين مصر ودول العالم، مؤكداً أن تقديم هذه النجاحات الأثرية أمام سفراء العالم يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الاكتشافات المصرية.

وأشار حواس إلى أن التعاون مع البعثة الإسبانية يعد نموذجاً يحتذى به في العمل العلمي المشترك.

حضر اللقاء نخبة من سفراء الدول الأجنبية، وأعضاء البعثة الأثرية الإسبانية، في أمسية جمعت بين الدبلوماسية وعمق التاريخ المصري العريق.

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

"فيزا" تفتح الباب أمام التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم

جامعة عين شمس تكرم الدكتورة إيناس محمود لمساهمتها في رفع التصنيف الدولى للجامعة

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

