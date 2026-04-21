زاهي حواس يقدم عرضا لإنجازات البعثة الإسبانية بسقارة خلال اجتماع مجموعة كليوباترا بضيافة السفير الإسباني

استضاف السفير الإسباني لدى القاهرة، السفير "سرخيو كارانثا"، بمقر إقامته بالزمالك، اجتماع "مجموعة كليوباترا" التي تضم سفراء دول العالم المعتمدين في مصر، وذلك برئاسة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس.

وقد قام الدكتور زاهي حواس، بصفته رئيساً للمجموعة، بتقديم المحاضر الدكتور "خوسيه سيرفيلو أوتوري"، مدير معهد دراسات الشرق الأدنى القديم بجامعة برشلونة المستقلة، والذي ألقى محاضرة علمية هامة بعنوان: "البعثة الأثرية الإسبانية المصرية في سقارة (2019-2026): ثماني سنوات من العمل الميداني في ظلال الهرم المدرج".

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور "أوتوري" حصاد ثماني سنوات من التعاون الأثري المثمر بين الجانبين المصري والإسباني في منطقة سقارة التاريخية، كاشفاً عن أهم النتائج العلمية والاكتشافات التي تمت في محيط هرم زوسر المدرج، والتي ساهمت في فهم أعمق لتطور العمارة والجنائز في مصر القديمة.

من جانبه، أشاد الدكتور زاهي حواس بالدور الدبلوماسي والثقافي الذي تلعبه "مجموعة كليوباترا" في تعزيز التواصل بين مصر ودول العالم، مؤكداً أن تقديم هذه النجاحات الأثرية أمام سفراء العالم يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الاكتشافات المصرية.

وأشار حواس إلى أن التعاون مع البعثة الإسبانية يعد نموذجاً يحتذى به في العمل العلمي المشترك.

حضر اللقاء نخبة من سفراء الدول الأجنبية، وأعضاء البعثة الأثرية الإسبانية، في أمسية جمعت بين الدبلوماسية وعمق التاريخ المصري العريق.