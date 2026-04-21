"البدوى" يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الوفدي للقبائل والعائلات المصرية

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد، قرارًا حمل رقم 81 لسنة 2026، بتشكيل المجلس الوفدي للقبائل والعائلات المصرية، وتعيين الشيخ كامل مطر مساعدًا لرئيس حزب الوفد وينوب عنه لشئون القبائل، ورئيسًا للمجلس الوفدي للقبائل والعائلات المصرية.

وقال رئيس الوفد في قراره الصادر بتاريخ اليوم ٢١ أبريل ٢٠٢٦، إنه انطلاقًا من اعتزاز حزب الوفد وتقديره للدور الوطني والتاريخي الذي قامت به، ولا تزال تقوم به القبائل والعائلات المصرية في الحفاظ على مقدرات الدولة ودعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وحرصًا من الحزب على استمرار الشراكة الوطنية التاريخية التى بدأت منذ عام ١٩١٩ وحتى اليوم بين الوفد والقبائل والعائلات المصرية، قرر تشكيل المجلس الوفدي للقبائل والعائلات المصرية، ويُعد هيئة استراتيجية داخل حزب الوفد وفقًا لما ذكرته المادة الأولى من القرار .

وقرر الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد، تعيين الشيخ كامل مطر مساعدًا لرئيس حزب الوفد وينوب عنه لشئون القبائل، ورئيسًا للمجلس الوفدي للقبائل والعائلات المصرية وفقًا لما جاء فى المادة الثانية.

وأوضح رئيس الوفد في قراره، أن المجلس يتبع رئيس الحزب مباشرة في مباشرة أعماله واختصاصاته، ويُعد المجلس هيئة استشارية وتنظيمية عليا مختصة بالقبائل والعائلات المصرية داخل الحزب وفقًا للمادتين الثالثة والرابعة من القرار .

وأشار رئيس الحزب فى المادة الخامسة إلى تشكيل مكتب تنفيذي للمجلس يتكون من رئيس المجلس، والسكرتير العام، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان المتخصصة، ويصدر بتشكيل اللجان واختصاصاتها قرار من رئيس المجلس وفقًا لاحتياجات العمل بعد اعتماده من رئيس الحزب.

وحددت المادة السادسة اختصاصات المجلس والتى جاءت فى ١٣ فقرة، حيث ذكرت: يتولى المجلس الاختصاصات والمهام التالية: تمثيل قضايا القبائل والعائلات المصرية داخل الحزب، وبناء قاعدة شعبية للحزب في المناطق ذات الامتداد القبلي، ودعم المرشحين الوفديين في المحافظات ذات الطابع القبلي، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات ذات الطابع السياسي والمجتمعي، وإعداد الدراسات والسياسات المتعلقة بتنمية المناطق ذات الامتداد القبلي.

كما يتولى المجلس، تنظيم الدورات التدريبية وحملات التوعية في مختلف المجالات، وتعزيز قيم الانتماء الوطني ونبذ العنف والتطرف بين الشباب، وتنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية والخدمية، وتقديم الدعم والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً وفق الضوابط المنظمة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الشباب والفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم المتفوقين والمساهمة في توفير المنح الدراسية. تنظيم القوافل الطبية والمبادرات الصحية، ودعم الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما حددت المادة السابعة اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والتى تمثلت فى ٦ فقرات وهى: تشكيل اللجان واعتماد تشكيلها، وتعيين وإعفاء نواب الرئيس والسكرتير العام ورؤساء اللجان، بالإضافة إلى اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس ورفع ما يلزم منها لرئيس الحزب، والإشراف على تنفيذ خطط وبرامج المجلس، وتمثيل المجلس أمام الجهات الحزبية وغيرها في نطاق اختصاصه، واقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس لاعتمادها من رئيس الحزب.

وأكد رئيس الحزب في قراره، أن لرئيس المجلس تقديم ما يراه مناسبًا من مقترحات وآليات لدعم رسالة المجلس تنظيميًا وتنفيذيًا، بما يعزز دور الحزب في خدمة أبناء القبائل والعائلات المصرية.