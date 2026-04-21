مصطفى بكري: الحكومة تتعامل مع الأزمة برؤية ممتدة وإجراءات استثنائية في ظل التحديات

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن البيان الحكومي الأخير جاء استجابة لمطالب عدد من النواب بضرورة توضيح أبعاد وخطورة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أنه تميز بدرجة عالية من الشفافية والمصارحة.



وأوضح "بكري" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن تصريحات مصطفى مدبولي عكست إدراكًا واضحًا بأن الأزمة ليست عابرة، بل ممتدة، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الغموض التي تسيطر على المشهد الإقليمي والدولي.



وأضاف أن المرحلة القادمة ترتبط بتطورات جيوسياسية متسارعة، في إطار تشكل خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما يتطلب استعدادات استثنائية ورؤية مرنة في اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن حديث رئيس الوزراء عن حزمة الإجراءات الاستثنائية، خاصة في قطاع الطاقة، يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات.



وأكد أن منهج الحكومة يقوم على التعامل مع الأزمة باعتبارها ممتدة، مع التدرج في اتخاذ القرارات في ضوء عدم وضوح التداعيات المستقبلية، لافتًا إلى أن الاستعداد المبكر لملف الطاقة يعكس وعيًا بطبيعة التطورات المحتملة.



كما أشاد بصمود المواطنين المصريين وتحملهم في ظل هذه الظروف، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة خلال هذه المرحلة، في ظل إدراك كامل لحجم التحديات التي تواجه الدولة.