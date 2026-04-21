مصر تحقق طفرة في زراعة القمح: 3.7 مليون فدان وإنتاج متوقع يتجاوز 10 ملايين طن

أكد الدكتور خالد جابر، رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تُقدّر بنحو 500 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، لتسجل بذلك أكبر توسع في زراعة المحصول على مستوى الجمهورية.

وأوضح، خلال لقاء عبر “زووم” ببرنامج “مساء دي إم سي”، أن المؤشرات الأولية للموسم الحالي تعكس تحسنًا واضحًا في إنتاجية الفدان، ما يدعم التوقعات بارتفاع إجمالي إنتاج القمح في مصر إلى أكثر من 10 ملايين طن، مع احتمالية الوصول إلى نحو 11 مليون طن مع انتهاء موسم الحصاد.



وأشار إلى أن مصر نجحت في استنباط أصناف جديدة من القمح تتميز بقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن النتائج الأولية للحصاد تعكس جودة المحصول وارتفاع كفاءته الإنتاجية.



وأكد أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالميًا في إنتاجية الفدان، ما يعكس تطور منظومة الزراعة وجهود دعم المحاصيل الاستراتيجية خلال السنوات الأخيرة.