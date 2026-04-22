الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

رغم فائدته لصحة القلب والعظام.. 4 مخاطر محتملة لتناول المشمش المجفف

ولاء عادل

مع تنامي الوعي بأهمية التغذية السليمة، يبرز المشمش المجفف كخيار صحي متكامل، إذ يجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية، ولا يقتصر دوره على كونه وجبة خفيفة، بل يساهم في دعم عدد من وظائف الجسم الحيوية، وفقًا لما توضحه خبيرة التغذية وأمراض الجهاز الهضمي الدكتورة سفيتلانا تشيريبتسينا.

فوائد صحية متعددة

وفقًا لموقع health.mail.ru، يمتلك المشمش المجفف عناصر غذائية تجعله مفيدًا لعدة أجهزة في الجسم، حيث تشمل أبرز فوائده:

  • تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:
    يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، ما يساعد في تنظيم ضربات القلب وخفض ضغط الدم، ويقلل من احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية مع الاستمرار في تناوله.
  • دعم الجهاز الهضمي:
    يُعد مصدرًا غنيًا بالألياف والبكتين، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا النافعة، ويُفضل نقعه قبل تناوله لتسهيل الهضم.
  • تقوية العظام:
    يضم عناصر مثل البورون وفيتامين K، اللذين يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من الهشاشة، خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين.
  • حماية النظر:
    يحتوي على مضادات أكسدة مهمة مثل البيتا كاروتين، التي تساهم في الحفاظ على صحة العين وتقليل مخاطر تدهور الرؤية مع التقدم في العمر.
  • المساعدة في ضبط الوزن:
    يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، ويقلل من الرغبة في تناول السكريات، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يتبعون حمية غذائية.

مخاطر محتملة يجب الانتباه لها

ورغم فوائده، فإن تناول المشمش المجفف دون ضوابط قد يسبب بعض المشكلات الصحية، لذلك يُنصح بمراعاة ما يلي:

  • الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وارتفاع مستويات السكر في الدم.
  • بعض المنتجات تحتوي على مركبات الكبريتات التي قد تسبب صداعًا أو حساسية لدى بعض الأشخاص.
  • يُفضل لمرضى السكري تقليل الكمية اليومية وعدم تجاوز الحدود الموصى بها بعد استشارة الطبيب.
  • يجب على المصابين بـ متلازمة القولون العصبي أو حساسية الكبريتات تناوله بحذر أو تجنبه حسب الحالة.
المشمش المشمش المجفف مخاطر المشمش المجفف فوائد المشمش المجفف التغذية السليمة

