صفقة لم تكتمل.. كيف خطف نوردشيلاند إبراهيم عادل من الأهلي في اللحظات الأخيرة؟

كشف إبراهيم عادل جناح نوردشيلاند الدنماركي والمنتخب المصري عن كواليس مسيرته الأخيرة والقرارات الحاسمة التي اتخذها في سبيل تحقيق حلم الاحتراف الأوروبي رغم العروض المغرية من أندية كبرى داخل مصر.

وأكد عادل أن رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي كانت العامل الحاسم في رفضه العودة إلى الدوري المصري رغم تلقيه عروضًا جادة من بيراميدز والأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضح أن بيراميدز كان الطرف الأول الذي تواصل معه بل وتم الاتفاق على كافة التفاصيل قبل أن يتراجع اللاعب عن قراره في اللحظات الأخيرة. ثم دخل الأهلي على خط المفاوضات عبر وساطة من زميله محمد النني الذي أبلغه برغبة مسؤولي القلعة الحمراء في ضمه بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ.

ورغم اعترافه بأن اللعب للأهلي يمثل حلمًا لأي لاعب شدد عادل على أن هدفه الأساسي كان خوض تجربة أوروبية وهو ما دفعه للاعتذار للطرفين مفضّلًا الانتقال إلى نوردشيلاند حتى مع تقاضيه راتبًا أقل مقارنة بعروضه السابقة.

محطة الجزيرة بوابة العبور

اعتبر عادل أن انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي كان خطوة استراتيجية مهدت له الطريق نحو أوروبا حيث ساعدته تلك التجربة على الاقتراب من أعين الأندية الأوروبية وتحقيق هدفه بالاحتراف الخارجي.

ولم يخفي اللاعب حزنه الكبير بسبب فشل انتقاله السابق إلى خيتافي الإسباني مؤكدًا أنه كان على أعتاب إتمام الصفقة بعد وصوله إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية.

لكن المفاجأة جاءت بتراجع إدارة بيراميدز عن إتمام الصفقة وهو ما وصفه بالصدمة الكبيرة خاصة أنه كان يتخيل نفسه يلعب في الدوري الإسباني ويواجه عمالقة مثل برشلونة.

توضيح الشائعات والانتقادات

نفى عادل ما تردد حول ادعائه الإصابة أو التمارض للضغط من أجل الرحيل مؤكدًا التزامه الكامل مع بيراميدز رغم رغبته القوية في الاحتراف مشيرًا إلى أنه من أكثر اللاعبين في مصر الذين تلقوا عروضًا أوروبية دون أن تتحقق في وقتها.

كواليس داخل بيراميدز

كشف اللاعب عن بعض التفاصيل المثيرة داخل ناديه السابق أبرزها اختلاف الحوافز المالية حيث أشار إلى أن المكافآت كانت ترتفع بشكل ملحوظ عند الفوز على الأهلي مقارنة ببقية المباريات في إطار محاولة إثبات هوية النادي أمام المنافسين.

كما أرجع خسارة بيراميدز لسباق الدوري إلى الضغوط الكبيرة التي واجهها الفريق موضحًا أن الفرق المنافسة كانت تبذل جهدًا مضاعفًا أمامهم وسط أجواء تنافسية صعبة.

أزمة الشحات والشيبي

تطرق عادل أيضًا إلى الأزمة الشهيرة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي مؤكدًا أن تصرف الشحات كان خاطئًا لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الشيبي لاعب محترم رغم استفزازه داخل الملعب أحيانًا.

وأضاف أن بعض اللاعبين حاولوا احتواء الموقف بل إن الشحات حاول الاعتذار داخل غرفة الملابس إلا أن الأمور تصاعدت بشكل أكبر في إشارة إلى طبيعة الأجواء الكروية في مصر.

