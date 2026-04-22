غلق وتشميع مخبز مخالف واتجار غير مشروع باسطوانات البوتاجاز

فى ظل الجولات الميدانية المفاجئة لإحكام الرقابة وتحقيق الإنضباط بالأسواق ، أمر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بغلق وتشميع محل مخصص لصناعة وبيع المخبوزات بعد ضبط صاحبه يستخدم أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالمخالفة للقوانين المنظمة بدلاً من الأسطوانات التجارية المخصصة لهذا النشاط ، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة تهدد السلامة العامة وتندرج تحت الغش التجارى .

كما تم تحرير محضر تموينى للمخالفة ، والتحفظ على عربة كارو التى قام قائدها ببيع أسطوانات البوتاجاز للمحل فى محاولة لإستغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وهو ما تم بشأنه إتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من المحافظ.

وشدد محافظ أسوان خلال جولته على ضرورة الإلتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول السلع المدعمة ، وعدم التهاون مع أى مخالفات تمس حقوق المواطنين .

وفى السياق ذاته ، وجه محافظ أسوان بعدم إعادة فتح 3 محلات مخالفة داخل مول "سوان ون" إلا بعد الإنتهاء الكامل من توفيق أوضاعها القانونية، وسداد كافة الغرامات المستحقة ، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأى تجاوزات أو مخالفات تعرقل جهود التنمية وتضر بالمصلحة العامة .

تؤكد محافظة أسوان إستمرار حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضبط منظومة تداول السلع المدعمة ، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش أو الإستغلال بما يضمن حماية حقوق المواطنين ، وتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات ، والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.