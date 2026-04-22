ترامب يلمح لاتفاق قريب.. مفاوضات واشنطن وطهران قد تعود الجمعة

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بحلول يوم الجمعة، في مؤشر جديد على تحرك دبلوماسي محتمل بين الجانبين.

وفي تصريح لصحيفة نيويورك بوست، أشار ترامب إلى أن عقد جولة ثانية من المحادثات بات أمرًا مرجحًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا ما نقلته مصادر باكستانية حول احتمال استئناف محادثات السلام قريبًا، بقوله: "إن ذلك ممكن".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى منح الفرصة لقيادة طهران، التي وصفها بـ"المنقسمة"، من أجل التوصل إلى مقترح موحد يمهد لاستئناف الحوار.