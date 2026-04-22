قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة تسنيم: طهران لم تعلن حتى اللحظة موقفا رسميا بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع واشنطن
تعزيز الجهود لإعمار القطاع.. وزير الخارجية يلتقي المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة
إندونيسيا تدرس فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق ملقا
براءة الفنانة بدرية طلبة من تهمة سب الشعب المصري
شركات الاتصالات البريطانية تحذر من تقنين محتمل للخدمات مع تصاعد أزمة أسعار الطاقة
إنبي يتفوق على المصري 2-1 في الشوط الأول
لأول مرة منذ بدء الحرب.. إيران تحتجز سفينتين في مضيق هرمز
رئيس فنلندا يدعو لإصلاح النظام الدولي من داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة
هوية جديدة للشامي.. ألبوم مرتقب يقترب من الطرح رسميا
شوبير يصدم الجماهير: موسم بلعمري انتهى وكوكا الأقرب لتعويضه
قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة
أنا ندمان.. عصام الحضري: رحيلي عن الأهلي كان قرارًا خاطئًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة 5 جرام
رشا عوني

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي خاصة في ظل تذبذب أسعار الذهب مؤخرا مابين ارتفاع وهبوط، ومن اكثر ما يهم البعض هو أسعار السبائك الذهبية باعتبارها الأكثر طلبا لكل من يرغب في ادخار أمواله في الذهب .

 

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم و سعر سبيكة 5 جرام عيار 24 وسعر سبيكة 10 جرام ..

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 804071.00 جنيه

 سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا حوالي 416135.50 جنيه. 

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام إلى 250193.58 جنيه، وهو الوزن المكافئ للأوقية الذهبية المتداولة عالميًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات فقد سجلت نحو 80477.10 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام حوالي 40710.70 جنيه، وتعد من أكثر الأوزان طلبًا بين المواطنين. 

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 20189.28 جنيه، وهي من الخيارات المناسبة للادخار التدريجي وشراء الذهب على فترات.

سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24
125,573.00 EGP

سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24
161,509.00 EGP

سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24
201,886.00 EGP

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24
251,115.00 EGP

أسعار الجنيه الذهب 

جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام
56,520.00 EGP

نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام
28,280.00 EGP

ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام
14,146.00 EGP

سعر عيار 21 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، خلال ختام التعاملات، ارتفاعًا بنحو 40 جنيهًا مقارنة ببداية اليوم، ليصل إلى:
5955 جنيهًا للشراء
7005 جنيهات للبيع
وكان قد سجل في بداية التعاملات:
6915 جنيهًا للشراء
6965 جنيهًا للبيع

ليواصل بذلك تصدره قائمة الأعيرة الأكثر جذبًا لاهتمام المواطنين.

سعر عيار 24 
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل مع ختام التعاملات:
7950 جنيهًا للشراء
8005 جنيهات للبيع
مقارنة ببداية اليوم التي سجل فيها:
7905 جنيهات للشراء
7960 جنيهًا للبيع
 

سعر عيار 22

سجل عيار 22 ارتفاعًا محدودًا بنهاية التعاملات، حيث بلغ:
7281 جنيهًا للشراء
7333.25 جنيهًا للبيع
مقابل:
7254.75 جنيهًا للشراء
7307.25 جنيهًا للبيع في بداية اليوم.
عيار 18 يواصل الزيادة

سعر الذهب عيار18 

شهد سعر الذهب عيار 18 ارتفاعًا أيضًا، ليسجل:
5960 جنيهًا للشراء
6005 جنيهات للبيع
بعد أن بدأ التعاملات عند:
5925 جنيهًا للشراء
5970 جنيهًا للبيع

