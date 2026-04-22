سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي خاصة في ظل تذبذب أسعار الذهب مؤخرا مابين ارتفاع وهبوط، ومن اكثر ما يهم البعض هو أسعار السبائك الذهبية باعتبارها الأكثر طلبا لكل من يرغب في ادخار أمواله في الذهب .

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم و سعر سبيكة 5 جرام عيار 24 وسعر سبيكة 10 جرام ..

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 804071.00 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا حوالي 416135.50 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام إلى 250193.58 جنيه، وهو الوزن المكافئ للأوقية الذهبية المتداولة عالميًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات فقد سجلت نحو 80477.10 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام حوالي 40710.70 جنيه، وتعد من أكثر الأوزان طلبًا بين المواطنين.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 20189.28 جنيه، وهي من الخيارات المناسبة للادخار التدريجي وشراء الذهب على فترات.

سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24

125,573.00 EGP

سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24

161,509.00 EGP

سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24

201,886.00 EGP

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24

251,115.00 EGP

أسعار الجنيه الذهب

جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام

56,520.00 EGP

نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام

28,280.00 EGP

ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام

14,146.00 EGP

سعر عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، خلال ختام التعاملات، ارتفاعًا بنحو 40 جنيهًا مقارنة ببداية اليوم، ليصل إلى:

5955 جنيهًا للشراء

7005 جنيهات للبيع

وكان قد سجل في بداية التعاملات:

6915 جنيهًا للشراء

6965 جنيهًا للبيع

ليواصل بذلك تصدره قائمة الأعيرة الأكثر جذبًا لاهتمام المواطنين.

سعر عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل مع ختام التعاملات:

7950 جنيهًا للشراء

8005 جنيهات للبيع

مقارنة ببداية اليوم التي سجل فيها:

7905 جنيهات للشراء

7960 جنيهًا للبيع



سعر عيار 22

سجل عيار 22 ارتفاعًا محدودًا بنهاية التعاملات، حيث بلغ:

7281 جنيهًا للشراء

7333.25 جنيهًا للبيع

مقابل:

7254.75 جنيهًا للشراء

7307.25 جنيهًا للبيع في بداية اليوم.

عيار 18 يواصل الزيادة

سعر الذهب عيار18

شهد سعر الذهب عيار 18 ارتفاعًا أيضًا، ليسجل:

5960 جنيهًا للشراء

6005 جنيهات للبيع

بعد أن بدأ التعاملات عند:

5925 جنيهًا للشراء

5970 جنيهًا للبيع