رئيس «الوطنية للصحافة»: إطلاق تطبيق «سبوت» الإخباري بالعربية والإنجليزية

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية تشهد حالة من الاستقرار على المستويين المالي والإداري، مشيرًا إلى أن جميع الصحفيين يتقاضون أجورًا تفوق الحد الأدنى، دون اللجوء إلى بيع أصول المؤسسات لتدبير الرواتب.

وأوضح "الشوربجي"، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الهيئة تعمل على تطوير أدواتها الرقمية، حيث تم إطلاق تطبيق إخباري جديد يحمل اسم "سبوت" باللغة العربية، وجارٍ العمل على إطلاق نسخة منه باللغة الإنجليزية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأضاف أن التطبيق يستهدف تقديم محتوى يعبر عن الدولة المصرية بصورة حديثة ومهنية، ويواكب التطور في وسائل الإعلام الرقمية، بما يعزز من حضور الصحافة القومية على المنصات الإلكترونية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن غالبية المؤسسات القومية تشهد استقرارًا ملحوظًا، مؤكدًا أنه لا توجد أزمات حاليًا، وأن المنظومة تسير بشكل منتظم، في إطار جهود الهيئة لدعم وتطوير الصحافة الوطنية.