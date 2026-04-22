محافظات

البحيرة تفتح أبوابها للاستثمار.. جولة أوروبية جديدة بشركة المغربي الزراعية بأبو المطامير

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 يواصل وفد الاتحاد الأوروبي جولاته الميدانية بمحافظة البحيرة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك عقب زيارته لمدينة رشيد أمس، والتي شملت عددًا من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية.

حيث قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ووفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية برئاسة نيكولاوس زايميس، مستشار الوزير ورئيس قسم التجارة، بزيارة شركة المغربي الزراعية "مافا" بمركز أبو المطامير، أحد أبرز النماذج الناجحة في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والتصدير، بحضور المهندس شريف المغربي رئيس مجلس إدارة الشركة


وضم الوفد عدد من ممثلي الدول وهي النمسا وبلغاريا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وهولندا.

وخلال الجولة، تم تفقد محطة الموالح رقم (1)، التي تستخدم آليات الزراعة الحديثة ونظم الري المتطورة وأساليب تحسين جودة الإنتاج وفق أعلى المعايير الدولية، في نموذج يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما شهدت الزيارة افتتاح المرحلة الثانية من مصنع IQF المتخصص في التجميد السريع للخضر والفاكهة، حيث تم تفقد مراحل الغسيل والفرز والتجميد والإعداد والتعبئة وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويعد المصنع أحد أهم المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، لما يقدمه من قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، بما يعزز جهود الدولة في دعم التشغيل وتمكين الشباب.

وأشادت محافظ البحيرة بما يتم داخل الشركة من التزام واضح بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، من خلال توفير مهمات الوقاية للعاملين، وتنفيذ برامج تدريب مستمرة، واستخدام أجهزة رش حديثة تقلل من مخاطر المبيدات، فضلًا عن الالتزام بأفضل الممارسات البيئية والإنتاجية.

وشملت الجولة كذلك تفقد مجمع التخزين المبرد والمعامل الفنية بأرض النخيل ومحطة (10)، حيث تم متابعة منظومة متكاملة لحفظ وتداول المنتجات الزراعية وفق أحدث النظم العالمية، بما يضمن الحفاظ على الجودة وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.


كما تمت زيارة أرض الفراولة، والاطلاع على مراحل الزراعة والحصاد والتعبئة، مرورًا بمحطة الري (17) وأعمال الجمع بأراضي الموالح، في تأكيد على اعتماد المشروع على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة الإنتاج.

وتضمنت الجولة أيضًا تفقد موزع الكهرباء الخاص بالمزرعة، بما يعكس تكامل البنية التحتية الداعمة للمشروعات الزراعية الكبرى من طاقة ومياه وطرق وخدمات لوجستية، وهو ما يسهم في استدامة الإنتاج وتعزيز خطط التنمية الشاملة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه الزيارة تأتي في إطار إبراز التجارب الرائدة بمحافظة البحيرة في مجالات الإنتاج الزراعي المتطور وسلاسل الإمداد والتصنيع والتخزين، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية كبيرة تجعلها من أهم المحافظات الزراعية والإنتاجية في مصر.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور ملحوظ في الإدارة الزراعية والتصنيع الغذائي، مؤكدين أن استخدام أحدث التقنيات يعكس نقلة نوعية في قطاع الزراعة المصري، وأن محافظة البحيرة تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكًا واعدًا في مجالات الاستثمار الزراعي والتعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت د جاكلين عازر الى أن المحافظه تمثل إحدى أهم قلاع الإنتاج الزراعي في مصر، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الجادة وتوفير مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مؤكدة أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي تعكس ثقة دولية متزايدة في ما تشهده المحافظة من تطور تنموي وبنية تحتية متقدمة، ونجاحات ملموسة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

محافظ بني سويف

معرض “دكان الفرحة” يصل بني سويف لدعم 3 آلاف أسرة

محافظ دمياط

محافظ دمياط يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الهندسة بكفر الشيخ

تمو

تحرير 40 محضرا تموينيا في حملة على المخابز والأسواق بدمياط

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

