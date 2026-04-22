البحيرة تفتح أبوابها للاستثمار.. جولة أوروبية جديدة بشركة المغربي الزراعية بأبو المطامير

يواصل وفد الاتحاد الأوروبي جولاته الميدانية بمحافظة البحيرة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك عقب زيارته لمدينة رشيد أمس، والتي شملت عددًا من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية.

حيث قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ووفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية برئاسة نيكولاوس زايميس، مستشار الوزير ورئيس قسم التجارة، بزيارة شركة المغربي الزراعية "مافا" بمركز أبو المطامير، أحد أبرز النماذج الناجحة في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والتصدير، بحضور المهندس شريف المغربي رئيس مجلس إدارة الشركة



وضم الوفد عدد من ممثلي الدول وهي النمسا وبلغاريا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وهولندا.

وخلال الجولة، تم تفقد محطة الموالح رقم (1)، التي تستخدم آليات الزراعة الحديثة ونظم الري المتطورة وأساليب تحسين جودة الإنتاج وفق أعلى المعايير الدولية، في نموذج يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما شهدت الزيارة افتتاح المرحلة الثانية من مصنع IQF المتخصص في التجميد السريع للخضر والفاكهة، حيث تم تفقد مراحل الغسيل والفرز والتجميد والإعداد والتعبئة وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويعد المصنع أحد أهم المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، لما يقدمه من قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، بما يعزز جهود الدولة في دعم التشغيل وتمكين الشباب.

وأشادت محافظ البحيرة بما يتم داخل الشركة من التزام واضح بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، من خلال توفير مهمات الوقاية للعاملين، وتنفيذ برامج تدريب مستمرة، واستخدام أجهزة رش حديثة تقلل من مخاطر المبيدات، فضلًا عن الالتزام بأفضل الممارسات البيئية والإنتاجية.

وشملت الجولة كذلك تفقد مجمع التخزين المبرد والمعامل الفنية بأرض النخيل ومحطة (10)، حيث تم متابعة منظومة متكاملة لحفظ وتداول المنتجات الزراعية وفق أحدث النظم العالمية، بما يضمن الحفاظ على الجودة وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.



كما تمت زيارة أرض الفراولة، والاطلاع على مراحل الزراعة والحصاد والتعبئة، مرورًا بمحطة الري (17) وأعمال الجمع بأراضي الموالح، في تأكيد على اعتماد المشروع على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة الإنتاج.

وتضمنت الجولة أيضًا تفقد موزع الكهرباء الخاص بالمزرعة، بما يعكس تكامل البنية التحتية الداعمة للمشروعات الزراعية الكبرى من طاقة ومياه وطرق وخدمات لوجستية، وهو ما يسهم في استدامة الإنتاج وتعزيز خطط التنمية الشاملة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه الزيارة تأتي في إطار إبراز التجارب الرائدة بمحافظة البحيرة في مجالات الإنتاج الزراعي المتطور وسلاسل الإمداد والتصنيع والتخزين، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية كبيرة تجعلها من أهم المحافظات الزراعية والإنتاجية في مصر.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور ملحوظ في الإدارة الزراعية والتصنيع الغذائي، مؤكدين أن استخدام أحدث التقنيات يعكس نقلة نوعية في قطاع الزراعة المصري، وأن محافظة البحيرة تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكًا واعدًا في مجالات الاستثمار الزراعي والتعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت د جاكلين عازر الى أن المحافظه تمثل إحدى أهم قلاع الإنتاج الزراعي في مصر، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الجادة وتوفير مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مؤكدة أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي تعكس ثقة دولية متزايدة في ما تشهده المحافظة من تطور تنموي وبنية تحتية متقدمة، ونجاحات ملموسة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.