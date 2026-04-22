الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التواصل مع المواطنين وتكثيف العمل الميداني للوقوف على مستوى الخدمات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين؛ بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، وجّهت المحافظ بحزمة من التكليفات والإجراءات التنفيذية، أبرزها:

▪️ الاستمرار في تنفيذ مبادرات توفير السلع الغذائية، والتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة،مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار ومواقع المنافذ عبر مختلف وسائل التواصل.

▪️ متابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق الجاري بين المحافظة و وزارة الإسكان لفصل قطاع الوادي الجديد عن أسيوط وتشكيل هيكل مستقل بموازنة منفصلة.

▪️ دراسة إنشاء منظومة رقمية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين؛ بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التكامل بين الجهات.

▪️ اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تركيب عدادات المياه بالمدارس، باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأولوية.

▪️ تشكيل لجنة عليا مختصة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لعدد (2000) منزل ريفي بمشروع قرى الريف المصري بمركز الفرافرة.

▪️ تفعيل إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بكافة القطاعات الحكومية، مع توفير أدوات المتابعة اليومية؛ لضمان انتظام تقديم الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري

▪️ الحفاظ على الأصول العامة وتعظيم الاستفادة من غير المستغل منها، مع الالتزام بخطط الصيانة الدورية للمباني والمعدات.

▪️ تشكيل لجنة من مديرية الصحة لعرض موقف جاهزية مستشفى الداخلة الجديد على المختصين بوزارة الصحة؛ تمهيدًا لدخولها الخدمة و حصر متطلبات استيفاء الوحدات الصحية والمنشآت الطبية للمعايير اللازمة للاعتماد الدولي المؤهل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

▪️ دراسة مقترح للتخلص الآمن من ظاهرة الكلاب الضالة ببعض المناطق، وزيادة أعداد سيارات التعقيم.

▪️ استئناف تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة بمختلف قطاعات العمل، وفق الضوابط المنظمة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

▪️ اعتماد آلية لتقييم أداء رؤساء المراكز والقرى و مديري المديريات و الإدارات؛ دعمًا لمنظومة المتابعة والانضباط الإداري.

