محافظ الوادي الجديد تهدي 18 رحلة عمرة للأمهات المثاليات بالمحافظة

كرّمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز الخمسة، وذلك بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ محمد منير العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأسر المكرّمات.

حيثُ تضمن التكريم إهداء عدد (18) رحلة عمرة للأمهات المثاليات، تقديرًا لمسيرتهن المتميزة، وذلك وفقًا لنتائج المسابقة الرسمية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة هذا العام، إلى جانب تكريم عدد من النماذج المشرفة من الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز ، بالمسابقة التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، في إطار دعم منظومة العمل المحلي وتقدير النماذج الإيجابية التي أسهمت بعطائها في تنشئة أجيال قادرة على العطاء والمشاركة المجتمعية.

وأعربت المحافظ عن بالغ تقديرها وعميق اعتزازها بما قدّمته الأمهات المكرّمات من نماذج مشرفة في التضحية والإخلاص؛ مثمنةً دورهن المحوري في بناء الأسرة المصرية وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة؛ ومتمنيةً لهن دوام الصحة والعطاء، واستكمال مسيرة عطائهن المُلهمة في خدمة المجتمع.