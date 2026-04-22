"صحة النواب" تصدر توصيات حاسمة لإعادة هيكلة تكليف خريجي الأسنان والصيدلة

أصدرت لجنة الصحة برئاسة الدكتور شريف باشا توصياتها، بضرورة إعادة النظر في الاحتياجات الفعلية لتكليف خريجي دفعات كليات (الأسنان – والعلاج الطبيعي - الصيادلة)، بحيث يراعي الزيادة في أعداد المكلفين بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة والمريض المصري، وكذلك مع مراعاة مصلحة الخريجين.



وجاءت هذه التوصيات كركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، حيث شددت اللجنة على ضرورة إرساء قواعد عادلة وشفافة لعملية التكليف، مطالبة السلطة التنفيذية بوضع معايير واضحة ومعلنة تنهي حالة الضبابية أمام خريجي دفعات 2023 و2024، مع التأكيد على أن التوزيع الجغرافي والمهني يجب أن يستند إلى أسس علمية واحتياجات واقعية للمنشآت الطبية لضمان كفاءة توزيع القوى البشرية.



من جانبه، صرح الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، بأن ملف التكليف يحظى بأولوية قصوى لدى اللجنة كونه يرتبط بشكل مباشر بكفاءة المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة مد جسور التواصل الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تنهي أزمات التكليف المتراكمة.



وشدد "باشا" على أن مصلحة الخريجين والمنظومة الصحية هي الهدف الأسمى، مشيراً إلى أن اللجنة تضع "الأمن الصحي القومي" كمعيار أول، مع المطالبة بسرعة إيضاح الرؤية المستقبلية لآليات التكليف للدفعات القادمة وتحديد جدول زمني واضح لصدور القرارات، لضمان توظيف الطاقات البشرية في أماكنها الصحيحة بما يخدم مصلحة الوطن والكوادر الطبية الشابة.