الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

بمشاركة 16 فيلمًا.. مهرجان كان يعلن اختيارات دورته الـ79 ويكشف عن بوستر رسمي لافت

البوستر الرسمي للدورة 79 من مهرجان كان السينمائي الدولى
تقى الجيزاوي

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن إضافة 16 فيلمًا إلى قائمته الرسمية في مختلف المسابقات، ضمن فعاليات دورته الـ79، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو المقبل، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم 9 أبريل الجاري، بحضور رئيسة المهرجان إيريس كنوبلوش والمدير الفني تيري فريمو، والذي كشف خلاله عن الاختيارات النهائية للأفلام المشاركة.


 المسابقة الرسمية
فيلم النمر الورق لـ جيمس جراي.


 مسابقة نظرة ما
فيلم طبيب نفسي فيكتوري لـ زاكاري ويجون.
فيلم ذكرى الابنة لـ جوديث جودريش.
فيلم تيتانك أوشن لـ كونستانتينا كوتزاماني.
فيلم Ulysse لـ لايتيشيا ماسون.
العروض الأولى
فيلم نهاية الأمر لـ ماريا مارتينيز بايونا.
فيلم ماري مادلين لـ جيسيكا جينيسوس.
فيلم هنا لـ تياجو جيدس.
فيلم حفل زفاف بنكهة البرتقال لـ كريستوف أونوريه.
فيلم إذا كنت تفكر جيدًا لـ جيرالدين ناكاش.


 العروض الخاصة
فيلم الربيع لـ روستيسلاف كيربيتشينكو.
فيلم الرماد في الفن لـ دييجو لونا.
فيلم الأنيميشن تشابكات لـ ليا نيلسون.
فيلم المثلث الذهبي لـ هيلين روسليت رويز.
الفيلم الوثائقي تضخم الأرض لـ جوشوا وريبيكا.
 

 العروض العائلية
فيلم الأنيميشن فقدت لوسي لـ أوليفييه كليرت.

كما كشف المهرجان عن البوستر الرسمي للدورة الـ79، والذي جاء مستوحى من فيلم Thelma & Louise للمخرج ريدلي سكوت، بمشهد أيقوني يضم جينا ديفيس وسوزان سارندون، احتفالًا بمرور 35 عامًا على طرح الفيلم.

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
السيارات الكهربائية
مرحاض داخل السيارة
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
