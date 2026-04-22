سلامة الغذاء: إجراءات رقابية مشددة لضمان خلو الواردات من الإشعاعات

أكدت غادة خديوي، عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الجهات الرقابية في مصر تمتلك قواعد بيانات متكاملة تتضمن الدول التي قد ترتفع بها نسب الإشعاعات، وذلك في إطار منظومة رقابية دقيقة تهدف إلى حماية صحة المواطنين.

وقالت غادة خديوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي اكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطبق خطة متكاملة من الإجراءات لضمان خلو الواردات الغذائية من أي آثار إشعاعية، مشددة على أن سلامة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات.

وأضافت أن أي شحنة غذائية واردة إلى مصر لا يُسمح بدخولها إلا بعد تقديم شهادة معتمدة تثبت خلوها من الإشعاعات، إلى جانب خضوعها للفحوصات والتحاليل اللازمة.

وأشارت إلى أن مصر تعتمد على منظومة رقابية حديثة ومتطورة، تتماشى مع أحدث المعايير الدولية، بما يضمن توفير غذاء آمن ويحافظ على صحة المواطنين.