عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الشامل تبدأ بالمنيا

قال الدكتور حسام خليل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل مظلة صحية كبرى تسعى الدولة من خلالها إلى تغطية جميع المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأوضح "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المرحلة الأولى من المشروع تم تنفيذها في عدد من المحافظات، بينما بدأت الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية، التي انطلقت بمحافظة المنيا من خلال تشغيل 10 مستشفيات؛ كبداية لتطبيق المنظومة ضمن محافظات المرحلة الجديدة.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة تشمل جميع الفئات دون استثناء، سواء الطلاب أو العاملين أو غير العاملين، من خلال اشتراكات شهرية ميسرة تتيح الحصول على خدمات طبية بجودة عالية وتكلفة محدودة.

وأضاف أن فلسفة المشروع تعتمد على مشاركة الجميع في المنظومة، مع التركيز على التنافس في جودة الخدمة الطبية وليس على تكلفة تقديمها.

ونوه بأن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل تشمل محافظات المنيا وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء، معربًا عن أمله في ألا تستغرق هذه المرحلة وقتًا طويلًا، وأن يتم تجاوز التحديات المرتبطة بالتنفيذ بشكل سريع.

ولفت إلى أن الدولة حريصة على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا في جميع المحافظات، وفق خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى تغطية صحية متكاملة لكافة المواطنين.