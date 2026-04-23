محمد فضل شاكر يكشف استعداده لاستقبال مولوده الأول

في أجواء مليئة بالسعادة والترقب، كشف محمد فضل شاكر خلال تصريحات تلفزيونية عن استعداده الكبير لاستقبال مولوده الأول، مؤكدًا أن هذه اللحظة تُعد من أهم وأجمل محطات حياته على الإطلاق. وأعرب عن امتنانه لهذه النعمة، مشيرًا إلى أن شعوره الحالي مزيج من الفرح والحماس والرهبة في الوقت نفسه.

وأوضح أن خبر انتظاره لمولوده الأول شكّل تحولًا حقيقيًا في نظرته للحياة، حيث بدأ ينظر إلى الأمور بشكل أكثر نضجًا ووعيًا، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية والاستقرار. وقال: “فرحة كبيرة الحمد لله، وإن شاء الله أكون قد المسؤولية”، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل بالنسبة له حلمًا طال انتظاره.

وأضاف أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لفكرة تكوين أسرة متماسكة، مشددًا على حبه للحياة العائلية، حيث قال: “أنا بحب العائلة وبحب المسؤولية”، وهو ما يعكس استعداده النفسي والعملي لدخول مرحلة الأبوة بكل تفاصيلها. كما أشار إلى أنه بدأ بالفعل في ترتيب أولوياته بما يتناسب مع دوره الجديد، سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

وتحدث أيضًا عن الدعم الذي يتلقاه من أسرته والمقربين منه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمنحه طاقة إيجابية كبيرة ويزيد من حماسه لاستقبال المولود. ولفت إلى أنه يحرص على الاستعداد الجيد لهذه المرحلة، من خلال التعلم والاستماع لنصائح من سبقوه في تجربة الأبوة.

وأشار إلى أن الأبوة بالنسبة له ليست مجرد لقب، بل مسؤولية يومية تتطلب الالتزام والحب والصبر، معربًا عن أمله في أن يكون أبًا مثاليًا يقدم لطفله كل ما يحتاجه من رعاية واهتمام. كما عبّر عن رغبته في تربية طفله على القيم والأخلاق التي نشأ عليها.

واختتم محمد فضل شاكر تصريحاته بالدعاء أن تمر هذه الفترة بسلام، وأن يرزقه الله بمولود يتمتع بالصحة والعافية، مؤكدًا أن هذه اللحظات التي يعيشها الآن تُعد من أسعد فترات حياته، وأنه ينتظر بفارغ الصبر بداية هذه الرحلة الجديدة.