قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة تصحيح في الأهلي.. حقيقة اقتراب جوزيه جوميز وموعد رحيل توروب
وزير التخطيط يبحث مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية توفير آليات تمويل مبتكرة
زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب دولة عربية
الحالة حرجة.. مصطفى كامل يرد على شائعات وفاة هاني شاكر
تحرك برلماني بشأن وقف نزيف الأراضى الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
فتحي سند: الأهلي غير قادر حالياً على استغلال تعثر المنافسين
تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري
ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر
مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بشاشة عملاقة وقدرة شحن جبارة.. ما مواصفات الهاتف المنتظر من OnePlus؟

لمياء الياسين

أشارت عدة تقارير إلى أن هاتف OnePlus 16، المتوقع إطلاقه في الصين في أكتوبر من هذا العام، سيحمل تحسينات في جوانب متعددة. ويُقال إن أحد أبرز هذه التحسينات هو الشاشة، حيث يُتوقع أن يتجاوز معدل تحديثها معدل 165 هرتز الموجود في هاتف OnePlus 15. وفي منشور جديد على منصة ويبو، شارك المسرب Digital Chat Station تفاصيل جديدة حول ما يبدو أنه هاتف OnePlus 16.

تسريب تفاصيل شاشة ومعالج هاتف OnePlus 16

كشف موقع DCS عن تفاصيل شاشة ومعالج هاتف OnePlus 16 وبحسب التسريبات، قد يأتي هاتف OnePlus 16 بشاشة مسطحة جديدة من نوع BOE LTPO بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K. ويُقال إن الشاشة تستخدم تقنية تغليف LIPO، مما يسمح بحواف رفيعة ومتناسقة للغاية من جميع الجوانب الأربعة، حيث يُقال إن سمكها يبلغ حوالي 1 مم .
تشير التسريبات إلى أن الشاشة ستوفر معدل تحديث مرتفعًا للغاية، حيث يُقال إن 185 هرتز هو الحد الأدنى المستهدف، بينما تُجري الشركة حاليًا تقييمًا لدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز . كما تزعم التسريبات أن الهاتف قد يستخدم شريحة تحكم لمس مخصصة، وقد يدعم نطاق ألوان BT.2020. ويصف المُسرّب الشاشة بأنها "شاشة رائدة متكاملة" من حيث التقنية والمواصفات.

من المتوقع أيضاً أن يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس برو (SM8975) من الجيل التالي، ما يعني أنه قد يضم أيضاً أحدث ذاكرة وصول عشوائي LPDDR6. وبفضل هذا المعالج، يُتوقع أن ينافس الجهاز هاتف iQOO 16 ، الذي يُشاع أيضاً أنه هاتف رائد ذو أداء عالٍ ويعمل بنفس المعالج.

بالعودة إلى هاتف OnePlus 16، من المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل . كما أشارت تسريبات حديثة إلى أن سعة بطاريته قد تصل إلى حوالي 9000 مللي أمبير/ساعة .

باعتباره هاتفًا رائدًا من الجيل التالي، قد يتم شحن OnePlus 16 بنظام OxygenOS 17 المبني على Android 17. ومن المرجح أن يأتي الإصدار الأساسي منه بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، وقد يبلغ سعره حوالي 5000 يوان (حوالي 730 دولارًا) .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

صورة أرشيفية

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

صينية المسقعة

طريقة عمل المسقعة في الفرن بمذاق شهي

فطاير السمسم

طريقة عمل فطائر السمسم والعسل بمذاق شهي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 23 أبريل 2026 : تجنّب المخاطرة غير الضرورية

بالصور

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا

فيديو

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد