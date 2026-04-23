بشاشة عملاقة وقدرة شحن جبارة.. ما مواصفات الهاتف المنتظر من OnePlus؟

أشارت عدة تقارير إلى أن هاتف OnePlus 16، المتوقع إطلاقه في الصين في أكتوبر من هذا العام، سيحمل تحسينات في جوانب متعددة. ويُقال إن أحد أبرز هذه التحسينات هو الشاشة، حيث يُتوقع أن يتجاوز معدل تحديثها معدل 165 هرتز الموجود في هاتف OnePlus 15. وفي منشور جديد على منصة ويبو، شارك المسرب Digital Chat Station تفاصيل جديدة حول ما يبدو أنه هاتف OnePlus 16.

تسريب تفاصيل شاشة ومعالج هاتف OnePlus 16

كشف موقع DCS عن تفاصيل شاشة ومعالج هاتف OnePlus 16 وبحسب التسريبات، قد يأتي هاتف OnePlus 16 بشاشة مسطحة جديدة من نوع BOE LTPO بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K. ويُقال إن الشاشة تستخدم تقنية تغليف LIPO، مما يسمح بحواف رفيعة ومتناسقة للغاية من جميع الجوانب الأربعة، حيث يُقال إن سمكها يبلغ حوالي 1 مم .

تشير التسريبات إلى أن الشاشة ستوفر معدل تحديث مرتفعًا للغاية، حيث يُقال إن 185 هرتز هو الحد الأدنى المستهدف، بينما تُجري الشركة حاليًا تقييمًا لدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز . كما تزعم التسريبات أن الهاتف قد يستخدم شريحة تحكم لمس مخصصة، وقد يدعم نطاق ألوان BT.2020. ويصف المُسرّب الشاشة بأنها "شاشة رائدة متكاملة" من حيث التقنية والمواصفات.

هاتف OnePlus 16



من المتوقع أيضاً أن يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس برو (SM8975) من الجيل التالي، ما يعني أنه قد يضم أيضاً أحدث ذاكرة وصول عشوائي LPDDR6. وبفضل هذا المعالج، يُتوقع أن ينافس الجهاز هاتف iQOO 16 ، الذي يُشاع أيضاً أنه هاتف رائد ذو أداء عالٍ ويعمل بنفس المعالج.

بالعودة إلى هاتف OnePlus 16، من المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل . كما أشارت تسريبات حديثة إلى أن سعة بطاريته قد تصل إلى حوالي 9000 مللي أمبير/ساعة .

باعتباره هاتفًا رائدًا من الجيل التالي، قد يتم شحن OnePlus 16 بنظام OxygenOS 17 المبني على Android 17. ومن المرجح أن يأتي الإصدار الأساسي منه بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، وقد يبلغ سعره حوالي 5000 يوان (حوالي 730 دولارًا) .