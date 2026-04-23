حملة مكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات بمدينة مرسى علم

نفذت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم حملة ميدانية لرفع الإشغالات والمخالفات من الشوارع والميادين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة التعديات على الطرق والأرصفة.

وكلف اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، سكرتير المدينة الأستاذ طارق الجمال، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وقسم المتابعة، بالمرور على المحلات والكافتيريات بنطاق المدينة، للتأكد من الالتزام برفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المستمر لتحقيق الانضباط داخل الشارع، بما يضمن ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.