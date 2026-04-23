القبض على شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لمركز شرطة إدكو من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى بالوجه".. وبسؤاله إتهم (أحد الأشخاص) بالتعدى عليه بسلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته لخلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز ) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





